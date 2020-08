Rodina si kúpila ojazdený karavan: Keď sa prehrabávala zásuvkami, narazila na úžasný objav

Rodinu z austrálskeho Brisbane, ktorá si zaobstarala starší karavan, prekvapil odkaz uložený v zásuvke vdľa postele. Jeho autorkou je desaťročné dievčatko menom Poppy. Uviedlo v ňom, že so svojou rodinou precestovalo v karavane polovicu Austrálie. "Horná posteľ bola moja a bolo to veľmi dobré. Do zásuvky, kde ste našli tento odkaz, som si odkladala veci, ktorých som sa nedokázala vzdať, keď sme cestovali. Dúfam, že máte z neho radosť. Práve chodím do piatej triedy a som dobrá v umení. Mám pre vás odkaz: nasledujte vaše sny a ak sa budete musieť rozhodnúť, či máte zostať spravodlivý alebo láskavý, tak zostaňte láskavý. Užite si tento karavan," stojí v odkaze.

Okrem milých riadkov zanechala Poppy novým majiteľom aj detský náramok. Jej gesto užívateľom roztápa srdcia. "Poppy, si legenda. Možno sa ti splnia všetky sny a pocítiš aj úprimnú láskavosť," napísal jeden. "Je krásne nájsť niečo také v šuplíku. Keď si kúpim svoj karavan, rád by som v ňom objavil niečo podobné," podotkol ďalší.