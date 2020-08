Majo vytvoril unikátne VIDEO úkazu na oblohe: Desiatky hodín driny, ale stojí to za to!

BRATISLAVA - V uplynulých týždňoch bolo možné na oblohe pozorovať najjasnejšiu kométu za ostatné roky. Neowise koncom júla preletela okolo Zeme a momentálne stúpa vyššie do vesmíru. Jej krásu sa unikátnym spôsobom podarilo zachytiť aj jednému Slovákovi.

Majo Chudý sa časozbernému snímaniu venuje už roky. Najnovšie sa pochválil videom, ktoré zachytáva kométu C/2020 F3 NEOWISE. Jeho výroba mu však dala poriadne zabrať. "Prvýkrát som sa vybral fotografovať kométu do Nízkych Tatier, no po ceste sa mi, bohužiaľ, pokazilo auto, tak som sa musel vrátiť domov. Skúsil som to teda doma na záhrade 12. júla. Na oblohe bolo zopár obláčikov, kométu som hľadal asi polhodinu. Už som si myslel, že asi nie je dostatočne viditeľná, keď sa vtom ukázala spoza mraku v plnej kráse," hovorí.

Zdroj: majo chudý

Mladík neskôr zašiel aj na priehradu Boleráz, aby spravil ďalšie pôsobivé snímky. Kométa už síce bola menej viditeľná, no podarilo sa mu zas odfotiť búrku, ktorá zúrila až kdesi za Brnom. "Ako bonus mi do toho vletel meteor (bolid), ktorý zanechal na hladine zaujímavý odraz," pokračuje Majo.

Zdroj: majo chudý

Zdroj: majo chudý

Kométu Neowise okrem toho v období od 12. do 28. júla fotografoval ešte aj v Nitre na kalvárii, na Čachtickom hrade, Veľkej Javorine. Nikdy nebol sám, tieto miesta z rovnakého dôvodu vraj navštívilo mnoho iných ľudí.