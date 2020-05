Bratia si na záhrade chceli postaviť bunker z babkinej plachty: Keď zistíte, čo z nej vypadlo!

VENDÔME - Pandémia nabúrala nejeden rodinný rozpočet, ale toto určite nebude prípad francúzskej rodiny, ktorá sa rozhodla tráviť obdobie obmedzujúcich opatrení mimo Paríža. Rodičia s dvomi deťmi sa dočasne presťahovali do domu po svojich predkoch a vôbec netušili, že práve tento krok ich dovedie k rozprávkovému majetku.

Istú rodinu z Paríža znepokojovala situácia so šírením ochorenia COVID-19. Rozhodli sa preto dočasne presťahovať do Vendôme do domu po starých rodičoch, kde mohli ich malí synovia tráviť veľa času v záhrade. Chlapci jedného dňa poprosili otca, aby im pomohol urobiť bunker z konárov a lístia. A ten nelenil. Nielenže priložil ruku k dielu, ale synom tiež dovolil, aby použili na prekrytie staré plachty po babke. Keď ich vyberali zo šatníka, vypadli z neho "nejaké dva ligotavé predmety". Ich myseľ však bola natoľko zamestnaná stavbou bunkra, že otcovi o všetkom povedali až o niekoľko dní.

Zdroj: thinkstock.com

"Spočiatku som si myslel, že hovoria o nejakom príbore," spomína si otec. Zostal vraj poriadne šokovaný, keď sa ligotavých predmetov vykľuli dve zlaté tehly. V šatníku neskôr našiel aj doklady a zistil tak, že ich kúpila jeho mama v roku 1967.

Nálezca okamžite kontaktoval dražiteľa Philippa Rouillaca, ktorý každú z tehál vážiacu jeden kilogram ocenil na 40 000 eur. "Cena zlata sa v dôsledku pandémie zvýšila. Budeme čakať, kým ešte viac narastie. Potom by mohla rodina za oba kúsky dostať 100 000 eur," uviedol dražiteľ.