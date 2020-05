VIDEO Rodina išla na výlet, zrazu na ceste zbadali ležať vrece: Keď doň pozreli, nechceli veriť

FREDERICKSBURG - Rodina z okresu Caroline County v americkom štáte Virgínia narazila počas jazdy autom na ohromný objav. Na ceste ležalo vrece, v ktorom sa nachádzal takmer milión dolárov v hotovosti. Čo by ste urobili vy v takom prípade?

Emily Schantzová vyrazila nedávno s manželom a dvoma synmi na výlet. Počas jazdy si všimla, že auto idúce pred nimi mierne zmenilo smer jazdy, aby sa vyhlo prekážke na ceste. Emily to už ale nestihla a narazila do nej. Išlo o veľké vrece, o ktorom si mysleli, že sú v ňom odpadky. O zhruba päť metrov ďalej ležalo ďalšie vrece. Posádka auta ich naložila do pick-upu.

Zdroj: Youtube/WTVR CBS 6

Keď sa neskôr pozreli do vriec, skoro odpadli. Ukrývalo sa v nich totiž takmer milión dolárov. "Vo vnútri sme našli menšie plastové vrecká, v ktorých boli bankovky," opísala nález Schantzová v rozhovore pre televíziu WTVR. Hneď zavolala na políciu, aby to oznámila. Tá už prípad vyšetruje. Podľa majora Scotta Mosera zrejme išlo o majetok pošty, ktorá peniaze prevážala do banky. Ako sa vrecia dostali na cestu, ale nie je známe.

Policajti v každom prípade ocenili, že si nálezcovia peniaze nenechali, ale ich odovzdali. "Vážime si, že nálezcovia boli tak čestní, že ich odovzdali. Zachovali sa ako správni občania tohto okresu," uviedol Moser. "Nepatrilo nám to, takže jediné, čo sme v tej chvíli mohli urobiť, bolo vrátiť to," dodala Emily.