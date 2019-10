Dôchodca zašiel do obchodu, dal na radu predavača: Teraz je bohatší o pol milióna

GRAND BLANC - Tento muž z amerického štátu Michigan sa evidentne narodil pod šťastnou hviezdou. Vďaka lotérii Fantasy 5 vyhral približne pol milióna dolárov. Lotériový lístok si pritom neplánoval kúpiť, keby ho na to neprehovoril predavač. Sedemdesiatročný výherca by si teraz rád kúpil nové auto a golfový set.

Sedemdesiatročný Američan pri preberaní výhry prezradil, čo ho viedlo ku kúpe žrebu. Zašiel do obchodu s alkoholom v meste Grand Blanc, kde si chcel, ako obvykle, kúpiť lístok na lotériu Mega Milióny. "Zrazu mi predavač poradil, aby som skúsil lotériu Fantasy 5, vraj je tam dosť vysoký jackpot. Tak som si povedal, že to skúsim," povedal šťastlivec.

V ten deň trafil tri čísla a vyhral desať dolárov. Výhru hneď investoval do ďalšieho lotériového lístka Fantasy 5 a opäť vyhral tú istú čiastku. Stalo sa to ešte párkrát, až do štrnásteho augusta, kedy vyhral jackpot. Podarilo sa mu trafiť všetkých päť čísel - 3, 24, 25, 27 a 35. Svoju výhru vo výške 587 247 dolárov (527 900 eur) minie na nové auto a náradie na hranie golfu. Zvyšok si odloží na horšie časy.