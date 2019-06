Dovolenka s cestovkou alebo na vlastnú päsť? Pozrite si naše porovnanie!

BRATISLAVA - Každý rok sa počas letných mesiacov vyberie na dovolenku k moru množstvo Slovákov. Po náročných pracovných mesiacoch mnohí z nás potrebujú zmeniť prostredie a vycestovať za zážitkom alebo odpočinkom. Využijete tento rok služby cestovnej kancelárie, alebo vyskúšate cestovať po svojom? Ktorý spôsob je výhodnejší a ako prísť na to, čo je pre vás lepšie? Pozrite si nasledujúce porovnanie.

Problém, ako sa vybrať na dovolenku, každoročne riešia tisícky dovolenkárov. My sme sa sústredili na to, čo sa viac oplatí z finančného hľadiska. Vybrali sme niekoľko hotelov v Slovákmi obľúbených destináciách. Porovnávali sme zájazdy známej cestovnej kancelárie TIP travel, ceny letov sme vyhľadávali cez najväčší slovenský vyhľadávač a ubytovanie cez známu celosvetovú rezervačnú sieť. Vybrali sme vždy dva termíny, jeden v strede sezóny, druhý momentálne aktuálny last minute.

Kréta

Pobrežný hotel Malia Beach patrí medzi najobľúbenejšie na Kréte. Stojí priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora. Má priestranné izby, upravenú záhradu, wellness centrum... Nachádza sa pritom iba 10 minút od centra mesta.

Termín 10. – 17. júla 2019

Balík pre 2 osoby cez cestovnú kanceláriu (all inclusive + letenky): 1 964 eur

Pobyt po vlastnej osi v rovnakom hoteli: ubytovanie za 1 905 eur + letenky z Bratislavy 701 eur, takže 2 606 eur

Last minute termín 19. – 26. júna 2019

Balík pre 2 osoby cez cestovnú kanceláriu (all inclusive + letenky): 1 532 eur

Last minute po vlastnej osi v rovnakom hoteli: ubytovanie za 1 281 eur + letenky z Bratislavy 701 eur, čo vyjde na 1 982 eur

O niečo lacnejšie vyšli letenky z Viedne, celkový súčet však aj v tomto prípade stále prevyšoval cenu cestovnej kancelárie o stovky eur. Viedenské letisko je vzdialenejšie, takže treba prirátať cenu za dopravu naň, a vyššia je aj cena za parkovanie. Zároveň nemusí vyhovovať ľuďom, ktorí neovládajú cudzie jazyky. Značnú položku v cene letenky hrá tiež jedna batožina, ktorá je však pri týždňovom pobyte pre drvivú väčšinu cestovateľov nevyhnutnosťou.

Chorvátsko

Dovolenka pri „slovenskom“ mori patrí k tým najvyhľadávanejším. Pri ubytovaní v hoteli Mimosa v Rabaci máte more vzdialené 50 m a centrum mesta 300 m. K dispozícii sú animačné a športové programy a krásne prostredie zátoky Maslinica. Miesto je obľúbené medzi rodinami aj pármi. Vybrať si môžete aj zájazd s dopravou, v tomto prípade sme volili možnosť bez dopravy.

Termín 7. – 14. júla 2019

Balík pre 2 osoby s polpenziou PLUS cez cestovnú kanceláriu: 1 155 eur

Pobyt po vlastnej osi v rovnakom hoteli: ubytovanie s raňajkami za 1 200 eur + 210 eur večere = 1 410 eur

Last minute termín 23. – 30. júna 2019

Balík pre 2 osoby cez cestovnú kanceláriu: 900 eur

Last minute po vlastnej osi v rovnakom hoteli: ubytovanie s raňajkami za 954 eur + 210 eur večere = 1 164 eur

Bulharsko

Bulharské pláže si Slováci obľúbili aj vďaka prijateľným cenám. Na porovnanie uvádzame hotel Kotva v južnej časti letoviska Slnečné pobrežie. Ceny tak cestovnej kancelárie, ako aj individuálnej rezervácie zahŕňajú len raňajky, človek si však môže doplatiť aj all inclusive za 17 eur na osobu na deň.

Termín 20. – 27. júla 2019

Balík pre 2 osoby cez cestovnú kanceláriu: 725 eur

Pobyt po vlastnej osi v rovnakom hoteli: ubytovanie za 570 eur + letenky 582 eur = 1 152 eur

Last minute termín 19. – 26. júna 2019

Balík pre 2 osoby cez cestovnú kanceláriu: 613 eur

Last minute po vlastnej osi v rovnakom hoteli: ubytovanie za 376 eur + letenky z Bratislavy 430 eur = 808 eur

Individuálne kúpené letenky vám zájazd môžu predražiť

Ubytovanie kúpené cez internet „na vlastnú päsť“ pôsobí na prvý pohľad lacnejšie. Po prirátaní ceny leteniek s jednou batožinou v podpalubí či stravovania vychádzajú zájazdy v kvalitných hoteloch priamo na pláži výhodnejšie cez cestovnú kanceláriu. Prirodzene, človek sa môže ubytovať u súkromníkov a sám si celý čas variť, prípadne vymeniť leteckú dopravu za dni v autobuse a ušetriť o niečo viac. Pre mnohých ľudí je však napríklad vyváranie počas dovolenky úplne neprijateľné. Ak cestujete s deťmi, treba tiež brať do úvahy, že hotelové šmykľavky či animátorské aktivity by im mohli chýbať.

Vyberte si správnu cestovku

Ak sa rozhodnete ísť na dovolenku s cestovnou kanceláriou, stavte na overenú a stabilnú cestovnú kanceláriu TIP travel. Vďaka dlhoročným skúsenostiam vám jej pracovníci pomôžu s výberom dovolenky tak, aby ste boli maximálne spokojní. Ušetríte kopu času a užijete si dovolenku podľa svojich predstáv – či už cestujete s deťmi, so svojou polovičkou alebo so známymi.

Advertoriál pripravený v spolupráci s Tip Travel.