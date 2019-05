FOTO Pasažieri v nemom úžase: Stewardovi sa podarilo TAKTO upokojiť plačúce dieťa v lietadle

ORLANDO - Na sociálnej sieti zverejnila Carrie Jaboorová svoj zážitok, ktorý sa stal v apríli 2017 počas letu z amerického Orlanda do Pittsburghu a natrvalo sa jej vryl do pamäti. Spôsob, akým dokázal steward zo spoločnosti Southwest Airlines utíšiť ročné dievčatko, dojal nielen ju, ale aj tisícky užívateľov.

Lietanie je často frustrujúca záležitosť nielen pre deti a rodičov, ale aj pre ostatných cestujúcich, ktorí musia plač a krik tých najmenších pasažierov jednoducho pretrpieť. Podobne hlasný nástup malo do lietadla aj ročné dievčatko, ktoré v sprievode svojej mamy a staršej sestry nastúpilo v apríli 2017 na let z Orlanda do Pittsburghu. "Tá malá sa rozplakala hneď, ako nastúpili. Matke sa ju vôbec nedarilo utíšiť," uviedla pasažierka Carrie Jaboorová.

Zdroj: Facebook/Carrie Jaboor

Vtom prišiel steward a ženu požiadal, aby aj so svojou dcérkou išli do zadnej časti lietadla. Carrie nečakala, že sa mu podarí dievčatko upokojiť, a tak jedným okom sledovala, čo sa bude diať. To, čo uvidela, ju dojalo k slzám. Steward totiž začal robiť uplakanej malej pasažierke bubliny z bublifuku, čo ju doslova nadchlo. Plač sa zrazu zmenil na úsmev a spokojná matka sa vraj takmer rozplakala. "Na tomto svete sú ešte nejakí vážne milí ľudia," okomentovala udalosť Jaboorová na facebookovej stránke Love What Matters.

Zdroj: Facebook/Love What Matters

Na príspevok reagovalo až 62 000 užívateľov a mnohí sa s ostatnými podelili o podobný zážitok. "Keď mi plakal syn, letuška mi ho vzala a trpezlivo s ním chodila po chodbe lietadla. Personál v lietadle nemá veľa času na oddych a napriek namáhavej službe to tá žena zvládla," uviedla jedna z užívateliek.