3 veci, ktoré by mal svoje deti naučiť každý rodič: Viete, ktoré to sú?

Nedostatok samostatnosti, cieľavedomosti, ale aj porozumenia či schopnosti narábať s peniazmi – to všetko môže komplikovať ľuďom cestu životom. Našťastie svojou výchovou môžete zabezpečiť, že práve vaše dieťa s týmito vecami problém mať nebude. Ako na to?

Naučte ich stáť na vlastných nohách

Podľa Eurostatu býva na Slovensku takmer 60 percent mladých ľudí vo veku od 18 do 34 rokov u rodičov. V Európskej únii sme (okrem Malty) v tejto oblasti rekordéri. Do určitej miery za tento trend môže zvyk Slovákov kupovať vlastné drahé nehnuteľnosti a neochota brať si na ne hypotéku. „Hotel mama“ sa aj preto ťažko opúšťa, poskytuje pohodlie a vyšší životný štandard zároveň. Táto pohodlnosť sa však môže neraz prejaviť aj v iných oblastiach. Dospelé deti sú potom často stratené, keď majú niečo vybaviť na úrade, nájsť si prácu, ožehliť či uvariť. Čo môžete urobiť, aby to vaše nezostalo bezradné pri bežných úlohách?

Od malička ho podporujte v samostatnosti – nechajte ho uvariť obed, ísť na nákup, vybrať si záujmový krúžok, hľadať brigádu.

Neriešte problémy zaň – má 14 rokov a potrebuje oprať futbalový dres? Určite to zvládne!

Podporte ho pri neúspechu – je prirodzené, že sa mu niečo nepodarí, či už v škole, alebo doma. Povedzte, že nabudúce to už bude lepšie, a zamyslite sa spolu nad tým, čo treba zmeniť. Neberte neúspech ako impulz, že máte robiť veci radšej sami.

Nechajte dieťa napríklad uvariť obed Zdroj: Getty Images

Zdôrazňujte ľudskosť a empatiu

Chceme, aby deti vynikali vo viacerých smeroch naraz – majú mať dobré známky, podávať výborné športové výkony, tvoriť krásne umelecké diela... Ak deti cítia takýto tlak, môžu byť nielen preťažené, ale aj priveľmi súťaživé. Zameriavajú sa iba na svoj výkon a kamarátske vzťahy a spolupráca s inými ľuďmi z ich bežného života postupne zmiznú, v iných deťoch vidia len konkurenciu. V dospelosti potom často „kopú iba za seba“ a nedokážu fungovať v kolektívoch. Práve empatia a schopnosť komunikácie je však v živote veľmi dôležitá. Potvrdzuje to aj 20-ročný výskum na 700 deťoch vo veku od 3 do 25 rokov, uskutočnený vedcami z Pensylvánskej univerzity. Poukázal na to, že deti, ktoré sú schopné pomáhať a chápať pocity druhých, majú pred sebou zdravú a úspešnú budúcnosť. Čo môžete robiť pre to už dnes?

Od malička sa snažte vysvetľovať pocity iných ľudí – prečo niekto plače, smeje sa, hnevá a podobne.

Pomáhajte, komu treba – dieťa tieto vzorce preberá. Pustite starších v autobuse sadnúť, pomôžte susede so zlomenou nohou s nákupom, zabaľte spolu hračky či školské pomôcky a pošlite ich do detského domova.

Pri hádkach s kamarátmi sa nestavajte automaticky na stranu svojho dieťaťa – snažte sa pochopiť spor a vyriešiť ho ako nestranný sudca. Nebojte sa povedať potomkovi, že pochybil.

Aj menšie deti by mali vedieť, že každé euro si rodičia odpracovali Zdroj: Getty Images

Dovoľte im poznať hodnotu peňazí

Hoci zdravý vzťah k peniazom a narábaniu s nimi je v živote veľmi dôležitý, veľa rodičov túto oblasť necháva bez povšimnutia. Občas dajú svojim ratolestiam vreckové alebo peniaze na kino, no neriešia, či si uvedomujú ich hodnotu, ani ako s nimi zaobchádzajú. Aj menšie deti by pritom mali vedieť, že každé euro si rodičia odpracovali. A že keď si vreckové minú na jednu vec, iné si zas budú musieť odpustiť. Ideálnym nástrojom na tento účel je detský účet, samozrejme, bez poplatku za vedenie účtu, ako napríklad v Tatra banke. Vďaka nemu si môže váš potomok sám gazdovať s peniazmi, platobná karta mu dodá pocit dôležitosti a zodpovednosti. Navyše, vďaka aplikácii aj vy presne viete, koľko a na čo míňa. Ak chcete, aby sa vaše dieťa vo svete financií orientovalo, držte sa niekoľkých pravidiel:

Stanovte si vreckové – sumu, ktorú mu na účet budete posielať k presnému dátumu. Len tak na porovnanie, slovenskí tínedžeri dostávajú podľa prieskumu Tatra banky priemerne 22 eur mesačne.

Doprajte mu voľnosť – kým si nepýta viac peňazí od vás, nekritizujte jeho spôsob ich míňania. Nečudujte sa, ak v aplikácii uvidíte, že všetky idú na jedlo a sladkosti – tak ho totiž stroví väčšina tínedžerov na Slovensku.

Neberte mu túžby – neposielajte mu na účet peniaze navyše, kedykoľvek vás požiada, a nekupujte hneď všetko, čo chce. Nechajte svojho potomka, aby si na vec našetril sám z vreckového, prípadne mu vymyslite činnosti nad rámec bežnej pomoci v domácnosti a odmeňte ho za ne. Uvidíte, že si nákup premyslí lepšie, ako keby mal vec dostať „len tak".

Náš tip: Pri otvorení nového Detského účtu do 16. 12. 2018 získa váš potomok od Tatra banky peckové vreckové vo výške 22 €.

