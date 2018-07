Láska z krabice: FOTO Manžel jej daroval hračky 14 rokov predtým, ako sa vôbec spoznali

Boli Vianoce, rok 2000. Maličká Filipínka Joana si pod stromčekom rozbalila krabicu od topánok, ktorá bola plná hračiek. Prišla jej od Tylera, chlapca z amerického štátu Idaho, ktorý ju poslal v rámci charitatívneho projektu Operation Christmas Child. V krabici bola aj Tylerova fotka, kde bol prezlečený za kovboja. Blonďavému chlapcovi Joana napísala ďakovný list, ktorý poslala na adresu, ktorá bola uvedená ka krabici.

Kovboj Tyler Wolfe (7) na fotke, ktorá bola v krabici od topánok spolu s hračkami. Zdroj: FB/Ty Wolfe

Láska cez Facebook

Odvtedy prešlo jedenásť rokov a Joane stále vŕtalo v hlave, či si na ňu Tyler vôbec pamätá. Keď 18-ročnému Tylerovi Wolfovi prišla na Facebook žiadosť o priateľstvo od neznámej Filipínky, nepotvrdil ju, no ani úplne neodmietol. Keď si Tyler po mesiaci opäť otvoril žiadosť od Joany, prijal ju, pretože ho zaujímalo, prečo ho kontaktovalo dievča, ktoré býva na druhej strane zemegule.

Tyler a Joana Zdroj: FB/Ty Wolfe

Potom to už išlo samo. Joana Tylerovi pripomenula Vianoce z roku 2000, kedy od neho dostala darček, za ktorý mu poslala ďakovný list. Tyler si ako sedemročný však na žiaden list nespomínal, a preto išiel za matkou, ktorá mu povedala, že si na nejaký spomína.

Obaja tínedžeri sa na tom zasmiali, a aj napriek 15-hodinovému časovému posunu si stále písali. Zistili, že hoci sa nikdy nestretli, majú toho veľa spoločného.

Tyler a Joana sa vzali 5. októbra 2014. Zdroj: FB/Joana Marchan-Wolfe

Láska na prvý pohľad

Prvýkrát sa stretli v roku 2013. Študent Tyler si za svoje úspory kúpil letenku do Manily. Spomína si, že mal obrovskú trému, pretože to bolo prvýkrát, čo išiel tak ďaleko sám. „V momente, keď som ho prvýkrát videla tvárou v tvár, cítila som obrovskú radosť. Aj som sa rozplakala,“ spomína Joana. Na Filipínach spolu strávili 10 dní. Tyler v posledný deň nabral odvahu a požiadal jej prísneho otca o povolenie, či môže chodiť s jeho dcérou. Našťastie, dostal požehnanie. „Počas tých desiatich dní som sa snažil s Joanou tráviť každú minútu. Nevedel som, čo bude nasledovať. Vedel som len to, že Joana je tá pravá. No trápilo ma, že keď odletím, tak sa tak skoro neuvidíme,“ povedal Tyler.

Pred dvoma rokmi sa im narodil syn. Zdroj: FB/Joana Marchan-Wolfe

Tyler bol rozhodnutý, že sa na Filipíny vráti. Preto si po návrate do Ameriky zohnal nočnú brigádu na železnici, aby mal na letenku a čím skôr mohol Jonanu požiadať o ruku. Aby mu jej otec rozumel, naučil sa základy filipínčiny. Tyler tak ešte toho roku cez letné prázdniny opäť odletel na Filipíny, kde so svojou láskou strávil celý mesiac, počas ktorého sa aj konali aj zásnuby. Svoju lásku spečatili 5. októbra 2014 v Idaho. Pred dvoma rokmi sa Tyler s Joanou stali rodičmi.