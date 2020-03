Mrazivý krimi thriller Roberta Bryndzu prináša poriadnu dávku napätia!

V šiestej časti úspešnej detektívnej série s názvom Smrtiace tajnosti sa Erika Fosterová na čele vyšetrovacieho tímu pokúsi vyriešiť prípad chladnokrvnej vraždy.

Robert Bryndza tentoraz vymyslel úžasne prepracovaný príbeh, ktorý má nielen hlavu a pätu, ale hlavne rozuzlenie, ktoré prekvapí.

Erika sa ešte stále nevyrovnala s posledným prípadom a nemá to jednoduché ani v osobnom živote. Pohľad na mŕtvu mladú ženu, ktorú niekto brutálne zavraždil, a to priamo na Štedrý večer, jej to veľmi neuľahčí. Behom nasledujúcich dní navyše zistí, že tajomstiev okolo obetí je oveľa viac, ako sa mohlo na prvý pohľad zdať. No aj keď je podozrivých viac než dosť, dôkazy sú prakticky nulové a nie je sa od čoho odraziť. Do toho všetkého sa ešte pridá maniak, ktorý útočí na svoje obete v plynovej maske.

Zdroj: Grada Slovakia

Je to len náhoda, alebo spolu obidva prípady súvisia?

Erika Fosterová je symbolom silnej a tvrdej ženy, ktorá zvládne aj tie najťažšie výzvy, a Robert Bryndza jej toho na plecia prikladá viac než dosť. Ani tentoraz tomu nebude inak. Tak ako sú však čitatelia zvyknutí, Erika sa s výzvou popasuje so všetkou bravúrnosťou a noblesou.

Lenže sama je tiež „len“ človekom – zraniteľným ako každý iný hrdina. Autorovi sa podarilo nahliadnuť do jej vnútra a vyskladať charakter, ktorý vôbec nie je ťažké si obľúbiť.

O autorovi:

Robert Bryndza je britský autor žijúci trvalo na Slovensku.

Písať začal v 13 rokoch, keď mu rodičia kúpili na Vianoce písací stroj. Pôvodne vyštudoval herectvo a z nedostatku príležitosti sa rozhodol, že si napíše vlastnú divadelnú hru. S tou sa zúčastnil divadelného festivalu v Edinburghu, kde zožala veľký úspech. To Roberta povzbudilo, aby sa začal písaniu venovať profesionálne.

Čoskoro sa v Británii zapísal ako úspešný autor humoristických románov s nádychom romantiky. Postupne vydal päť kníh s hlavnou hrdinkou Coco Pinchardovou a samostatný román Miss Wrong a Mr. Right. Spolu so svojím partnerom Jánom taktiež napísali satiru na „skvelý“ život v továrni na sny s názvom Lost in Crazytown, pri písaní ktorej sa inšpirovali zážitkami, ktoré nazbierali počas doby, keď pracovali v Hollywoode – Robert ako herec, Ján ako vizážista hviezd.

Napriek úspechom, ktoré Robert ako autor romantických komédií dosiahol, nezabudol na svoj tajný sen... napísať thriller. Námet na postavu a prípady detektív šéfinšpektora Eriky Fosterovej v ňom klíčil niekoľko rokov.

Hneď prvého dielu voľnej detektívnej série s názvom Dievča v ľade (The Girl in the Ice) sa v zahraničí predalo cez dva milióny výtlačkov v priebehu dvoch rokov od jeho vydania. The Wall Street Journal a USA Today ho označili za bestseller. Práva boli predané do dvadsiatich deviatich krajín. Dievča v ľade a hlavná postava detektívka Erika Fosterová si spolu so svojimi kolegami Petersonom a Mossovou získala aj tisícky slovenských čitateľov. Príbeh, ktorý sa odohráva počas chladnej zimy v Londýne a predkladá čitateľom zamotané klbko vzťahov, intríg, skrývaných tajomstiev a nečakaných súvislosti, strhne svojho čitateľa od prvej stránky a nedovolí mu knihu odložiť.

Zdroj: Grada Slovakia

Pre slovenských fanúšikov Eriky Fosterovej môže byť zaujímavý aj jej pôvod – pochádza totiž zo Slovenska, do Británie prišla pred mnohými rokmi ako au-pair a postupne sa vypracovala až na detektív šéfinšpektora.

V ďalšom thrilleri s názvom Nočný lov (The Night Stalker) sa autor inšpiroval skutočným prípadom, ktorý viac ako dvadsať rokov desil obyvateľov Londýna a jeho okolia. Sériový vrah sa vkrádal v noci k ľuďom do domu a polícia nemala dlhú dobu žiadne stopy. Nakoniec sa zistilo, že žil len pár ulíc ďalej od Roberta.

Aj v treťom diele s názvom Temné hlbiny (Dark Water) pripravil Robert Erike Fosterovej ďalšie nástrahy v súvislosti s novým prípadom, ako aj s jej nepoddajnou povahou. Bude sa musieť ponoriť hlboko do minulosti a bojovať s tými, ktorí skrývajú staré tajomstvá.

Vo štvrtom prípade nazvanom Do posledného dychu (Last Breath) sledujeme sériového vraha, ktorý si vytvára falošné profily na facebooku a na rôznych internetových zoznamkách, aby vylákal mladé dievčatá na schôdzku a potom ich zavraždil.

V piatej časti s názvom Chladnokrvne (Cold Blood) musí Erika Fosterová čeliť brutalite sériového vraha a na poslednú časť z tejto série s názvom Smrtiace tajnosti (Deadly Secrets) prinášajú opäť niečo iné!

- reklamná správa -