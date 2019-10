Robert Bryndza pokračuje s fantastickou sériou s Erikou Fosterovou a aj tentokrát prináša napätie DO POSLEDNÉHO DYCHU!

Štvrtý príbeh s názvom Do posledného dychu je doslova dych berúce čítanie, rýchly a priam šialený boj o čas, napätý súboj medzi sériovým vrahom a tímom vyšetrovateľov. Čitateľ sleduje sériového vraha, ktorý si vytvára falošné profily na Facebooku a na rôznych internetových zoznamkách. Týmto spôsobom chce vylákať mladé dievčatá na schôdzku.

Príbeh otvára nález tela v kontajneri. Detektív šéfinšpektor Erika Fosterová je síce na mieste nálezu ako prvá, prípad však nespadá do jej kompetencie – velí mu Erikin „starý známy“ Sparks. Tento nepríjemný fakt však Eriku nedokáže zastaviť a dokonca spraví ústupok a pokúsi sa so svojim úhlavným nepriateľom zmieriť.

Tak ako obvykle sa vrhne rovno do práce. Čoskoro sa na povrch vynoria súvislosti s inou, štyri mesiace starou, nevyriešenou vraždou. Obe obete sa našli v rovnakom prostredí a zomreli rovnakým spôsobom. Obe sa navyše zoznámili cez internet s novým mužom a vydali sa na schôdzku naslepo.

Erika a jej tím musí čo najskôr zistiť, kto sa skrýva za falošnými profilmi na Facebooku a láka naivné mladé ženy na schôdzku.

Dá sa vôbec chytiť vraha, ktorý existuje len virtuálne?

Samotný autor, Robert Bryndza, o námete svojho štvrtého thrilleru tvrdí, že je to jeho reakcia na skutočnosť, koľko toho ľudia sami o sebe na sociálnych sieťach prezrádzajú, bez toho aby si uvedomovali dôsledky. Zdroj: Grada Slovakia

Thriller Do posledného dychu podľa neho ukazuje, aké jednoduché je pre vrahov zistiť, najrôznejšie podrobnosti o budúcej obeti.

Napriek tomu, že Robert Bryndza príbehom opäť prekvapuje, nemení sa prepracovanosť hlavných hrdinov a dôraz kladie nie len na ich profesijný ale aj osobný život. Znova sa stretávame so sympatickým a chápavým Jamesom Petersonom, Kate Mossová je aj naďalej lojálna, inteligentná a vtipná stálica. Erika sa postupne zbavuje starých tráum a otvára sa novým skúsenostiam pričom si naďalej zachováva svoju tvrdohlavosť a neústupnosť.

To by však nebola Erika Fosterová, keby všetko išlo hladko...

O autorovi:

Robert Bryndza je britský autor žijúci trvalo na Slovensku.

Písať začal v 13 rokoch, keď mu rodičia kúpili na Vianoce písací stroj. Pôvodne vyštudoval herectvo a z nedostatku príležitosti sa rozhodol, že si napíše svoju vlastnú divadelnú hru. S tou sa zúčastnil divadelného festivalu v Edinburghu, kde zožala veľký úspech. To Roberta povzbudilo, aby sa začal písaniu venovať profesionálne.

Čoskoro sa v Británii zapísal ako úspešný autor humoristických románov s nádychom romantiky. Postupne vydal päť kníh s hlavnou hrdinkou Coco Pinchardovou a samostatný román Miss Wrong a Mr. Right. Spolu so svojim partnerom Jánom taktiež napísali satiru na „skvelý“ život v továrni na sny s názvom Lost in Crazytown, v ktorej sa inšpirovali zážitkami, ktoré nazbierali počas doby, keď pracovali v Hollywoode – Robert ako herec, Ján ako vizážista hviezd.

Napriek úspechom, ktoré Robert ako autor romantických komédií dosiahol, nezabudol na svoj tajný sen napísať thriller. Námet na postavu a prípady detektívky šéfinšpektorky Eriky Fosterovej v ňom klíčil niekoľko rokov. Zdroj: Grada Slovakia

Hneď prvého dielu voľnej detektívnej série s názvom Dievča v ľade (The Girl in the Ice) sa v zahraničí predalo cez dva milióny výtlačkov behom dvoch rokov od jeho vydania a okrem iného bol označený za The Wall Street Journal a USA Today bestseller. Práva boli predané do dvadsiatich deviatich jazykov. Dievča v ľade a hlavná postava, detektívka Erika Fosterová, si spolu so svojimi kolegami Petersonom a Mossovou získala aj tisícky slovenských čitateľov. Príbeh, ktorý sa odohráva počas chladnej zimy v Londýne a predkladá čitateľom zamotané klbko vzťahov, intríg, skrývaných tajomstiev a nečakaných súvislosti, strhne svojho čitateľa od prvej stránky a nedovolí mu knihu odložiť.

Pre slovenských fanúšikov Eriky Fosterovej môže byť zaujímavý aj jej pôvod – pochádza totiž zo Slovenska, do Británie prišla pred mnohými rokmi ako au-pair a postupne sa vypracovala až na detektíva šéfinšpektora.

V ďalšom thrilleri s názvom Nočný lov (The Night Stalker) sa autor inšpiroval skutočným prípadom, ktorý viac ako dvadsať rokov desil obyvateľov Londýna a jeho okolia. Sériový vrah sa vkrádal v noci k ľuďom do domu a polícia nemala dlhú dobu žiadne stopy. Nakoniec sa zistilo, že žil len o pár ulíc ďalej než Robert.

Aj v treťom diele s názvom Temné hlbiny (Dark Water) pripravil Robert Erike Fosterovej ďalšie nástrahy v súvislosti s novým prípadom, ako aj s jej nepoddajnou povahou. Bude sa musieť ponoriť hlboko do minulosti a bojovať s tými, ktorí skrývajú staré tajomstvá.

V štvrtom prípade nazvanom Do posledného dychu (Last Breath) sledujeme sériového vraha, ktorý si vytvára falošné profily na Facebooku a na rôznych internetových zoznamkách, aby vylákal mladé dievčatá na schôdzku a potom ich zavraždil.

Na ďalšie časti z tejto série s obľúbenou vyšetrovateľkou Erikou Fosterovou s názvami Chladnokrvne (Cold Blood) a Smrtiace tajnosti (Deadly Secrets) sa môžeme tešiť už čoskoro.

Z recenzií:

„Úchvatné čítanie – akonáhle s touto sériou začnete, už sa nedá prestať.“

– Rachel Abbott

„Erika Fosterová je veľmi sympatická, svojou neústupnosťou, ktorou pátra po odhalení pravdy za každú cenu, a neuhne ani keď jej samotnej hrozí nebezpečenstvo. Nerobí to len pre seba a svoj vnútorný pokoj, ale hlavne pre obete a jej zápal pre hľadanie spravodlivosti je nákazlivý.“

– Alena Badinová, Klub knihomolov

