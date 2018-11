Všetko bude - 20. MFF Bratislava uvedie roadmovie s ambíciou na Oscara

Slovenskí diváci pravdepodobne poznajú režiséra Olma Omerzu vďaka jeho predchádzajúcemu filmu Rodinný film v hlavnej úlohe s Karlom Rodenom, ktorý mohli vidieť v slovenských kinách pred dvomi rokmi. Pred tromi rokmi ho MFF Bratislava uviedol za účasti tvorcov v rámci súťažnej sekcie.

Jeho novinku Všetko bude uviedol toto leto v medzinárodnej premiére Karlovarský festival. Film bol následne uvedený v programe prestížneho festivalu v Toronte, BFI v Londýne a na ďalších lukratívnych festivaloch a prehliadkach vo svete. Podla slov režiséra ide o festivalmi najžiadanejší titul z jeho doterajšej tvorby. Všetko bude získal tento rok Českého leva za najlepšiu réžiu a Česká Filmová Akadémia sa ho následne rozhodla vyslať do boja o Oscara.

Všetko bude je tak trochu drsná tínedžerská komédia, ktorá sa bude páčiť rovnako náročnému divákovi ako fanúšikom roadmovies či filmov o dospievaní.

Hlavný hrdina, typický outsider štrnásťročný Mára a jeho kamarát dvanásťročný Heduš podniknú cestu za slobodou. Mára ukradne auto a svojimi kúskami ohromí aj mladú stopárku. Všetci sú na úteku, na dobrodružnej ceste, užívajú si nečakanú slobodu, akú už možno nikdy nezažijú. Až do okamihu, kedy Máru chytí polícia. Vypočúva ho policajtka s policajtom a my spolu s nimi váhame, čo je realita a čo chlapčenské výmysly. Niekedy je ťažké rozlíšiť medzi realitou a fantáziou...

Zdroj: Filmtopia

Okrem závratne talentovaných mladých nehercov (Tomáš Mrvík, Jan František Uher) v hlavných úlohách uvidia diváci vo filme aj známych českých hercov, akými sú Eliška Křenková, Lenka Vlasáková či Martin Pechlát.

„To, čo som chcel ukázať, bol akýsi záblesk, ktorý charakterizuje dané obdobie chlapčenstva a zároveň zachytiť vo filme pocit, že ho čoskoro stratia. Preto sa to volá Všechno bude. Na konci je otázka, čo s nimi bude, keď sa vrátia domov a povedzme za dva alebo päť rokov, keď vyrastú. Najdôležitejšie bolo dostať do filmu niečo, čo sa nedá napísať do scenára. To sa dá len tak, že tráviš dlhý čas skúškami a snažíš sa tie jemné väzby medzi chalanmi odtlačiť na plátno.“, opísal svoj zámer režisér Olmo Omerzu. Všetko bude uvidia diváci v slovenských kinách začiatkom januára 2019.

