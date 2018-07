100 sezónnych receptov, ktoré udržia telo v rovnováhe

Túžite po lahodnom sezónnom jedle, ktoré vaše telo udrží v rovnováhe? Máte problémy so žalúdkom a radi by ste si ho liečili prostredníctvom tradičnej ajurvédskej múdrosti?

V tom prípade je pre vás kniha Ajurvéda na každý deň s viac než sto jednoduchými receptami ako stvorená.

Inšpirujte sa a pustite sa do varenia!

V tradičnej indickej medicíne je kľúčom k zdraviu dobré trávenie. Základom je jesť vždy len prírodné, doma pripravené jedlá, ktoré sú v súlade s konštitúciou človeka podľa ajurvédy a zároveň v harmónii so zmenami okolitého prostredia. Len tak môže byť telo v rovnováhe.

Tradičné ajurvédske postupy sú zároveň veľmi príjemným doplnkom západnej medicíny, pretože dokážu prinavrátiť rovnováhu organizmu ešte pre prepuknutím choroby.

Ak vám záleží na zdraví, kniha Ajurvéda na každý deň je tu práve pre vás. A teraz dokonca v akciovej výpredajovej cene! Na sklade posledné kusy!

• Zaujíma vás, ako v priebehu jednotlivých ročných období zmeny počasia ovplyvňujú vaše telo a chuť do jedla?

• Radi by ste zistili, ako môžete prispôsobiť svoj jedálny lístok nielen každému ročnému obdobiu, ale aj tomu, aký ste ajurvédsky typ?

• Túžite sa naučiť variť chutné, pestré a výživné jedlá, ušité na mieru v súlade s ajurvédskou múdrosťou?

• Chcete získať praktické odporúčania v oblasti životného štýlu, starostlivosti o telo, plánovania jedál a tipov pre zdravie?

„Ajurvéda pomohla už mnohým ľuďom, to viem z prvej ruky,“ vysvetľuje Kate. „Počas mojej cesty zase mnohí ľudia pomohli mne. Teraz je rad na vás. Vyhrňte si rukávy a upečte si zopár dós. Táto kniha neponúka len nákupné zoznamy, recepty či odporúčania, ako sa stravovať na základe ročných období, ale aj jednoduché tipy, ako prejsť na varenie a životný štýl podľa ajurvédy. Želám si, aby tieto rokmi overené recepty pre zdravie a šťastie prenikli aj do vášho života. Je to naozaj jednoduché.“

Mandľové mlieko na každý deň

Zdroj: ipark

Ajurvédska kuchyňa často využíva mandle, a to hlavne pre ich jemne chladivé a výživné účinky, ktoré prenikajú aj do hlbokých vrstiev tkanív. Takisto zlepšujú pokožku a zvyšujú jej žiarivosť a krásu. Ak nerátame čas potrebný na namáčanie mandlí, čerstvé mandľové mlieko sa pripravuje len pár minút. Oproti kupovanému mlieku v škatuli je omnoho výživnejšie. Mandľové mlieko na každý deň tvorí základ mnohých receptov na polievky alebo koláče, ktoré nájdete v tejto knihe. Každých pár dní si môžete pripraviť necelý liter a zvyšné pevné časti mandlí odložiť na pečenie. Takto pripravené mlieko v chladničke vydrží 3 – 5 dní.

Recept na 950 ml domáceho mandľového mlieka

Suroviny:

⅔ šálky nepražených mandlí

4 šálky vody a

asi 2 šálky na namáčanie

štipka soli (voliteľné)

POSTUP:

Mandle aspoň 6 hodín (najlepšie cez noc) namáčajte v dostatočnom množstve vody (asi 2 šálky). Zlejte a znova prepláchnite. Pomocou stolného alebo ponorného mixéra ich s 1 šálkou vody vymixujte dohladka. Pridajte zvyšné 3 šálky vody. Znova mixujte, až kým mlieko nebude hladké a spenené.

Pred podávaním alebo používaním pri varení mlieko preceďte cez jemné sitko alebo gázu (ak ho máte radšej jemnejšie, tak aj dvakrát). Zvyšok namočených mandlí si odložte na pečenie alebo zahustenie krémových polievok.

Posledné kusy knihy Ajurvéda na každý deň v akciovej cene sú dostupné v internetovom obchode iPark.sk.

- reklamná správa -