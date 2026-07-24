Cap na úteku zamestnal policajtov: Skončil v dobrých rukách, majiteľa stále hľadajú

TRENČÍN - Trenčianski policajti nedávno preverovali viacero oznámení o capovi, ktorý sa voľne pohyboval v okolí sídliska Juh v Trenčíne. Zviera nakoniec odchytili zamestnanci jednej z firiem, capa sa ujal pán, ktorý sa o neho postará, kým sa nájde jeho majiteľ. Trenčianska krajská polícia o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.
Cap sa voľne pohyboval po okolí sídliska a svojou prítomnosťou vzbudil pozornosť viacerých obyvateľov. „Jeden z oznamovateľov sa pre nečakaného strážcu nemohol dostať do svojho vozidla, ďalší upozornil, že pobehuje po ceste pomedzi autá a môže ohroziť seba aj vodičov,“ priblížila polícia.
Doplnila, že našťastie sa našli ochotní pracovníci neďalekej firmy, ktorí sa zvieraťa ujali a vpustili ho do areálu. „Keďže bol cap zjavne dehydrovaný, dali mu napiť a priviazali ho na bezpečnom mieste, aby sa opäť nevydal na potulky. Dobrou správou je, že počas svojho výletu nikoho nenapadol a nikomu nespôsobil zranenia,“ ozrejmila.
Policajti zároveň kontaktovali starostov okolitých obcí v snahe zistiť, komu by mohol patriť. O celej udalosti bola informovaná aj regionálna veterinárna a potravinová správa. „Kým sa nájde jeho majiteľ, capko našiel dočasný domov u ochotného pána, ktorý sa oňho postará a poskytne mu potrebnú starostlivosť,“ dodala polícia.