Polícia obvinila mužov z Venezuely: VIDEO Z bankomatov na Slovensku mali získať vyše 136-tisíc eur

BRATISLAVA - Polícia obvinila troch občanov Venezuely za neoprávnené výbery peňazí z bankomatov, ku ktorým došlo začiatkom februára na území Bratislavského kraja. V súčasnosti sú stíhaní väzobne. V prípade preukázania viny pred súdom im hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov. Informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania mali obvinení najprv vytypovať viaceré bankomaty v jednom z nákupných centier v Bratislave a vo Svätom Jure, do ktorých sa následne prostredníctvom špeciálneho zariadenia na prekonanie autorizačných mechanizmov napojili. „Týmto spôsobom vykonali neoprávnené výbery finančných prostriedkov v celkovej hodnote 136.440 eur,“ uviedol Szeiff.
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Doplnil, že policajti pri poslednom pokuse o výber finančnej hotovosti zadržali osoby priamo na mieste v priestoroch obchodného centra a obmedzili ich na osobnej slobode. Pri následne vykonaných procesných úkonoch podľa hovorcu policajtom dobrovoľne vydali aj zariadenie, s ktorým neoprávnené výbery z bankomatov realizovali.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave v tejto súvislosti vzniesol obvinenie z pokračovacieho prečinu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku spáchaného formou spolupáchateľstva v časti v štádiu pokusu a v časti dokonaného spáchaného v súbehu s prečinom neoprávneného prístupu do počítačového systému a prečinom krádeže.