V stredu sa začína volebná kampaň: Kandidáti majú v nej finančné limity

BRATISLAVA- V stredu sa začala volebná kampaň pred spojenými voľbami do orgánov samosprávy obcí a voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Zákon o volebnej kampani stanovuje rôzne limity nákladov, ktoré je možné použiť na volebnú kampaň. Do limitu sa započítavajú aj náklady na propagáciu, ktoré vznikli 180 dní pred vyhlásením volieb, teda od 26. decembra 2025. Sumy sú vrátane DPH a spolu pre obe voľby. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR. Voľby sa budú konať 24. októbra.
Začiatok kampane a pravidlá
Volebná kampaň sa začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR. Volebnú kampaň môžu viesť iba kandidujúce politické strany a hnutia, kandidáti uvedení na kandidátnych listinách politických strán a nezávislí kandidáti. „Zákon neumožňuje viesť platenú kampaň tretím stranám,“ zdôraznilo MV.
Na úhradu nákladov na volebnú kampaň sa môžu použiť len finančné prostriedky vedené na tzv. transparentnom, teda osobitnom platobnom účte vedenom v banke. Táto povinnosť sa podľa MV týka politických strán a kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja a tiež kandidátov na primátora mesta, starostu obce a starostu mestskej časti s počtom obyvateľov nad 5000. Predmety volebnej kampane musia obsahovať údaje o objednávateľovi a dodávateľovi.
Limity výdavkov kandidátov
Politická strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 1,5 milióna eur. Kandidát na predsedu samosprávneho kraja a primátora Bratislavy a Košíc môže minúť najviac 250.000 eur. V prípade ďalších miest, obcí a mestských časí sa limit pre kandidátov na primátorov a starostov odvíja od počtu obyvateľov. Limity sú od 2000 eur do 100.000 eur.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil v utorok (23. 6.) predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD). Rozhodnutie o vyhlásení volieb bude zverejnené v zbierke zákonov v stredu.