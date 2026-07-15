Veľká zmena v súdnictve: Od stredy platia nové pravidlá pre spory

BRATISLAVA - Pri vydávaní rozsudku pre zmeškanie platia od stredy zmeny. Po novom bude mať súd možnosť, nie povinnosť, vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavádza aj pri neprítomnosti žalobcu. Vyplýva to z novely Civilného sporového poriadku, ktorá 15. júla nadobudla účinnosť.
Voľnejšie rozhodovanie súdu
„Súd bude disponovať diskrečnou právomocou posúdiť všetky relevantné okolnosti prípadu vrátane predchádzajúceho procesného správania žalovaného a na základe tohto posúdenia rozhodnúť, či sú splnené podmienky na vydanie rozsudku pre zmeškanie, alebo či je namieste pokračovať v konaní iným procesným postupom,“ ozrejmilo ministerstvo spravodlivosti, ktoré za úpravou stojí. Túto zmenu odôvodňovalo tým, že doterajšia úprava, týkajúca sa rozsudkov pre zmeškanie, bola neprimerane prísna. „A to najmä v situáciách, keď sa v danej veci uskutočnilo viacero pojednávaní, na ktoré sa žalovaný riadne dostavil a aktívne sa ich zúčastnil, pričom k jeho neúčasti došlo len na jednom pojednávaní,“ argumentovalo.
Nové pravidlá doručovania
Novela prináša aj zmenu pri doručovaní rozsudku pre zmeškanie žalovanému, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je v konaní procesne zastúpená. Po novom sa v takýchto prípadoch nemá uplatňovať ustanovenie osobitného predpisu o doručovaní do elektronickej schránky. „Cieľom úpravy je posilniť procesné postavenie fyzických osôb bez odbornej pomoci, a to najmä s prihliadnutím na závažné procesné dôsledky, ktoré vydanie rozsudku pre zmeškanie pre žalovaného predstavuje,“ priblížil rezort. Doručovanie rozsudkov pre zmeškanie prostredníctvom elektronických prostriedkov sa zachová v prípadoch, keď je žalovaným štát, štátny orgán alebo právnická osoba.
Rozširuje sa tiež osobitná ochrana v sporoch s ochranou slabšej strany aj o ochranu osôb zapojených do verejnej účasti. Prostriedky ochrany spočívajú v zavedení mechanizmu, ktorý umožní súdu v skorom štádiu zistiť, či žaloba nesmeruje k zastrašovaniu a odrádzaniu od verejnej účasti, a takúto žalobu urýchlene odmietnuť alebo zastaviť. Slabšia strana by tiež mohla žiadať súd, aby nariadil zloženie zábezpeky na náhradu škody alebo inej ujmy a preddavok na náhradu trov konania.