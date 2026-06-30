Záhadné zmiznutie v Žiline: Iba 13-ročná Veronika sa vyparila po prechádzke s kamarátkami

BELÁ - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnej 13-ročnej Veronike Kvočkovej z obce Belá v okrese Žilina. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Menovaná je nezvestná od pondelka (29. 6.), keď v poobedňajších hodinách odišla z miesta svojho trvalého bydliska. „Mala ísť na prechádzku so svojimi kamarátkami, odvtedy sa však domov nevrátila. Jej mobilný telefón je nedostupný. Jej pobyt ani pohyb nie sú známe,“ uviedla Kocková.
Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, má štíhlu postavu, dlhé vlnité hnedé vlasy po pás, hnedé oči a nosí dioptrické okuliare. Naposledy mala oblečené čierne basketbalové tričko, čierne látkové krátke nohavice po kolená a biele tenisky. Na pravej ruke mala zelený náramok s nápisom „Vlci“.„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala hovorkyňa.