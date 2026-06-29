Letel vzduchom! Polícia zverejnila autentické VIDEO z nehody na R1: Akoby zázrakom sa nikto nezranil

(Zdroj: Reprofoto - Facebook/Polícia Slovenskej republiky)
BRATISLAVA - Zábery ako z akčného firmu. Políca zverejnila video nehody, ku ktorej došlo v nedeľu popoludní na rýchlostnej ceste R1 v smere do Banskej Bystrice.
Na nehodu upozornila polícia. "Vodič vozidla Opel Zafira sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla, následkom čoho narazil pravou časťou do pevnej prekážky. Náraz ho vymrštil do vzduchu a následne dopadol späť na vozovku a narazil do zvodidiel," uviedli.
Polícia zverejnila autentické VIDEO z nehody na R1 (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)
Nehodu zachytila kamera z oprotiidúceho auta. Na záberoch vidieť, ako auto na chvílu vyletí do vzduchu a následne narazí do zvodidiel. Akoby zázrakom sa pri nehode nikto nezranil.
Dychová skúška bola u 50 ročného vodiča negatívna.