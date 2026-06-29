Zničenú Venezuelu zasiahlo ďalšie zemetrasenie: Seizmológovia varujú pred ďalšími otrasmi

CARACAS - Silný dotras s magnitúdou 4,6 v pondelok zasiahol venezuelský Caracas a štát La Guaira. Došlo k nemu po silnom zemetrasení pozostávajúcom z dvoch hlavných otrasov s magnitúdou 7,2 a 7,5 v noci na štvrtok, ktoré si vyžiadali najmenej 1450 mŕtvych, píšu agentúra AFP a americký denník The New York Times.
Pondelkový dotras zaznamenali po 7.00 h miestneho času (13.00 h SELČ) počas toho, ako záchranné zložky pokračovali v pátraní po preživších z minulotýždňového zemetrasenia. Úrady po silnom zemetrasení evidujú okrem materiálnych škôd a úmrtí aj 3150 zranených a nezvestných je 46.628 ľudí.
Štát La Guaira bol najviac zasiahnutý aj minulotýždňovým zemetrasením. Geologický úrad Spojených štátov (USGS) ešte pred týmto dotrasom informoval, že existuje 48-percentná šanca, že v priebehu týždňa dôjde k jednému alebo viacerým dotrasom s magnitúdou vyššou než päť.