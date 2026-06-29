Je to OFICIÁLNE! Extrémne horúčavy vrcholia: Na Slovensku teplota prekročila 40 °C, ešte môže narásť

BRATISLAVA - Vlna horúčav vrcholí. Extrémne teplé počasie, ktoré zasiahlo Európu, trápi Slovensko už niekoľko dní a hoci si už od piatku hovoríme, že horšie to už byť nemôže, opak je pravdou. Dôkazom sú dáta, podľa ktorých práve v pondelok ortuť teplomerov prekročila aj u nás 40 stupňov Celzia.
Podľa predpokladov je práve pondelok 29.6. najteplejším dňom. Vo veľmi teplom, pôvodom tropickom, vzduchu sa pri prevažne slnečnom počasí oteplilo už na niekoľkých staniciach na hodnoty blízke 40 °C. Uvádza to SHMÚ na sociálnej sieti.
"Podľa operatívnych údajov zatiaľ na piatich automatických staniciach teplota vzduchu prekročila hranicu 40 °C (napr. Mochovce, Mužla a Somotor zhodne 40,3°C). Zaujímavá a predbežne rekordná je aj hodnota 30,5 °C zo Štrbského plesa," píšu meteorológovia.
Absolútne maximum teploty však môže byť podľa nich ešte o málo vyššie, keďže teplota začne pozvoľna klesať až približne po 17:30. Údaje majú operatívny charakter a je možná ich korekcia.