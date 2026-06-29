Nečakané problémy na dovolenke? Toto riešenie využíva čoraz viac slovenských rodín

Dovolenka by mala byť časom oddychu, no často ju sprevádzajú aj obavy z nečakaných situácií. Čo ak niekto ochorie, stane sa úraz alebo bude potrebné riešiť zdravotný problém ďaleko od domova? Dobrá príprava dokáže ušetriť nielen peniaze, ale aj množstvo stresu, ktorý by inak mohol pokaziť vytúžené voľné dni.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Slovensko čaká MIMORIADNE vesmírne divadlo! UŽ čoskoro nastane zatmenie Slnka: Presné časy zapisujte do kalendárov