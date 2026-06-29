Po extrémnych horúčavách príde zlom: Slovensko čakajú búrky aj výrazné ochladenie

BRATISLAVA - Na Slovensku sa ochladí až vo štvrtok (2. 7.), keď teploty klesnú o desať, niekde až o 15 stupňov Celzia. Na tlačovej konferencii Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) o tom informoval meteorológ Dávid Frnda. Dodal, že prvá zmena počasia nastane už v stredu (1. 7.), keď pribudne vlhkosť a bude dusno. V utorok (30. 6.) bude podľa SHMÚ veľmi podobný deň ako v pondelok. Nočné teploty budú v najbližších dňoch naďalej veľmi teplé až extrémne teplé. V najbližších dňoch treba rátať s búrkami aj s tzv. suchým downburstom.
Frnda predpokladá, že pondelok je z hľadiska teplôt vrcholom horúčav, vzduch je podľa jeho slov najsuchší. „Zajtra nás čaká veľmi podobný deň ako dnes. Bude extrémne teplo, 35 až 40 stupňov, len na Orave a pod Tatrami to môže byť okolo 33,“ povedal meteorológ SHMÚ s tým, že v utorok bude viac oblačnosti a ojedinele na severe a východe sa očakávajú miestami prehánky alebo búrky. V stredu bude od západu postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Teploty klesnú na 31 až 36 stupňov Celzia, na severe môže byť ojedinele chladnejšie. „Čo sa zmení - pribudne vlhkosť, takže bude na viacerých miestach dusno a záťaž na človeka bude naďalej výrazná,“ dodal Frnda.
Ochladenie príde na Slovensko až vo štvrtok. „Denné teploty dosiahnu 23 až 30 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji to väčšinou bude 18 až 23. Takže výrazná zmena o desať, možno až 15 stupňov v niektorých lokalitách. Ďalšie dni už budeme v chladnejšom vzduchu, ktorý zajtra prinesie front,“ ozrejmil Frnda. V nasledujúcich dňoch od štvrtka očakáva denné teploty na úrovni 24 až 30 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji to má byť 18 až 24 stupňov Celzia.
Už počas pondelka zaznamenali meteorológovia búrky, a to v horských oblastiach. Išlo o tzv. pulzné búrky, ktoré trvali krátko. Následne by mali prísť na východ a na územie Žilinského kraja, kde môžu byť sprevádzajúce nárazovým vetrom či menšími krúpami. Frnda upozornil, že SHMÚ už vydal výstrahu pred búrkami, platí od utorka od 12.00 h do stredy polnoci. Búrky môžu byť sprevádzané nárazovým vetrom, pre ktorý sa používa aj pojem downburst. „Keď je v nízkych hladinách sucho, sú najlepšie podmienky pre suché downbursty,“ povedal s tým, že aj v pondelok môže byť na krajnom západe búrka, ktorá môže priniesť downburst. V ďalšie dni sa môžu takéto búrky vyskytnúť na takmer celom Slovensku. „Tieto búrky budú hodné práve pre tento nebezpečný jav, teda downburst,“ uzavrel Frnda.