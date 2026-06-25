Spor v Maďarsku: Premiér tlačí na prokuratúru v kauze ukrajinského konvoja

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Péter Magyar očakáva, že generálny prokurátor Gábor Bálint Nagy vo štvrtok do 15.00 h oznámi verejnosti podrobnosti vyšetrovania prípadu ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou, v opačnom prípade zverejní informácie sám. Na základe správy servera telex.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.
Magyar naznačil, že generálny prokurátor by mal čoskoro odstúpiť, pričom tento krok môže súvisieť s marcovým zadržaním ukrajinského transportu pod bývalou vládou. „Ako pokračuje vyšetrovanie konvoja so zlatom, vážený generálny prokurátor?“ položil otázku Magyar a dodal, že mnohých ľudí zaujíma, kto bol doteraz vypočúvaný ako podozrivý, prečo len oni a kto ďalší bude zatknutý.
Premiér avizoval, že ak Nagy nezverejní vývoj prípadu, po vypršaní ultimáta sa podelí o viaceré dostupné „veľmi zaujímavé a dôležité“ informácie. Server telex.hu 3. júna s odvolaním sa na rozhovory so zdrojmi oboznámenými s touto záležitosťou alebo priamo zapojenými do nej uviedol, že vláda predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána sa rozhodla 5. marca vykonať raziu v ukrajinskom „zlatom konvoji“, hoci na to neexistovalo žiadne odborné odôvodnenie.
Incident vyvolal vážne medzinárodné pobúrenie
Incident, ktorý bol zverejnený na druhý deň, vyvolal vážne medzinárodné pobúrenie. Orbánova vláda na Facebooku zverejnila zásah, pričom vládna komunikácia naznačovala, že Ukrajinci peniaze a zlato prepravovali nelegálne. Podľa Kyjeva však Maďarsko Ukrajincom jednoducho ukradlo peniaze. Z vyhlásení predstaviteľov terajšej vládnej strany Tisza vyplýva, že zásah považujú za „cielenú politickú provokáciu“ zo strany predchádzajúcej vládnej moci.
Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky, ktorí prevážali hotovosť v rámci pravidelnej prepravy medzi bankami v Rakúsku a Ukrajine, zadržali 5. marca na maďarskom území príslušníci Protiteroristického centra (TEK). Zaistili 40 miliónov eur v hotovosti, 35 miliónov dolárov a deväť kilogramov zlata a prípad vyšetrovali pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Ukrajinských občanov neskôr z Maďarska vyhostili a zadržané autá vrátili.
Zadržanie peňazí a zlata
Zadržanie peňazí a zlata vyvolalo krátko pred maďarskými parlamentnými voľbami roztržku medzi oboma krajinami. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sybiha tvrdil, že Maďarsko otvorene priznalo, že zaistenú zásielku hotovosti a zlata použije na vydieranie Kyjeva. Krátko predtým maďarský minister výstavby a dopravy János Lázár uviedol, že zadržanie zásielky protiteroristickou jednotkou na maďarskom území nebolo náhodné. Dodal vtedy, že ju nevrátia Kyjevu, kým ropovodom Družba nepotečie ropa. Preprava ropy do Maďarska cez ropovod Družba bola 23. apríla opäť spustená a v parlamentných voľbách 12. apríla získala opozičná strana Tisza Pétera Magyara ústavnú väčšinu.