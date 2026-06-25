Zosnulý Patejdl ako zárobková činnosť! Ďalší úder pre vdovu Milušu: Tohto by sa Vašo nechcel dožiť

BRATISLAVA – Okolo odkazu Vaša Patejdla (†68) je v posledných mesiacoch poriadne horúco. Len čo jeho vdova Miluše Patejdlová opäť otvorila bolestivé témy dedičstva a ostro sa pustila do bývalých členov Elánu, do centra pozornosti sa dostáva ďalší člen rodiny. Prostredný syn Robo totiž pozýva fanúšikov na koncert najväčších hitov svojho otca.
Zdá sa, že meno Vaša Patejdla ani po jeho odchode nestráca silu. Skôr naopak. V posledných mesiacoch sa skloňuje častejšie než kedykoľvek predtým. Vdova Miluša Patejdlová v sérii rozhovorov opísala, že po smrti jej manžela sa rozpútali spory, ktoré podľa nej nemajú obdobu. Najskôr upozornila na konflikt so synmi z Vašovho predošlého manželstva. „Synovia z predchádzajúceho manželstva majú obaja plus-mínus štyridsať. Naštvala ich Vašova posledná vôľa, ktorú napísal pred smrťou. Spochybňujú ju s tým, že Vašo už nebol spôsobilý,“ povedala pred časom a dodala: „Pritom sa o synov postaral, nechal im peniaze. To im ale nestačilo…“
Tým sa však rodinná dráma neskončila. O pár mesiacov neskôr zaplnila titulky ďalšia kauza, tentoraz spojená so skupinou Elán. Vdova po Patejdlovi tvrdila, že prínos jej zosnulého manžela pre legendárnu kapelu sa dnes zľahčuje a že pri riešení otázok okolo značky Elán narazila na odmietavý postoj. „Oni robia, akoby Vašo pre Elán za celý život nič neurobil,“ vyhlásila. Rozhorčilo ju aj to, čo podľa nej zaznelo počas rozhovorov o značke legendárnej kapely. „Pán Baláž mi povedal, že Elán nič neznamená, že značka Elán nemá žiadnu hodnotu. Ak nič neznamená, tak nech si robia vlastné koncerty pod vlastným menom,“ odkázala. Ako sama zdôraznila, nejde jej o peniaze pre seba, ale o budúcnosť syna Benjamína, ktorého má s Vašom Patejdlom.
A práve vo chvíli, keď sa meno legendárneho hudobníka opäť skloňuje v súvislosti so súdnymi spormi a konfliktom s Elánom, prichádza ďalší moment, ktorý púta pozornosť. Prostredný syn Robo intenzívne pozýva fanúšikov na koncert kapely Patejdl Original Band, ktorej program tvorí výber najznámejších skladieb jeho otca. Vo videopozvánke hovorí jasne: „Ahoj, som Robo Patejdl a s kapelou Patejdl Original Band vás chcem pozvať na koncert najznámejších hitov môjho otca Vaša Patejdla, ako Kaskadér, Ak nie si moja, Voda čo ma drží nad vodou či Voňavky dievčat.“
Nedá sa nevšimnúť si, že meno Vaša Patejdla dnes rezonuje z viacerých strán. Otázkou ale zostáva - kto dnes vlastne nesie odkaz legendárneho hudobníka a kto sa snaží na jeho mene iba profitovať...
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