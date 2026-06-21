Búrky stále úradujú, viaceré obce ZAPLAVILO: Desivé VIDEÁ! Bratislavu zasiahol DOWNBURST, hlásia škody

BRATISLAVA - Kým v sobotu sa objavovali búrky len na niektorých miestach a boli skôr statické, dnes sa musí na búrlivé počasie pripraviť celé Slovensko. Meteorológovia vydali výstrahu pre celé územie krajiny, pričom búrlivo je niekde už od rána. Od horúčav si ale ani dnes neoddýchneme.
Aktualizované 21:40 Silný vietor v Bratislave lámal stromy aj pri hlavnej stanici aj na nábreží.
Aktualizované 21:08 Vietor o sile takmer 76 km/h spôsobil v Bratislave škody, po búrke zostali okrem polámaných stromov zatopené aj viaceré cesty.
Aktualizované 20:28 Krúpy padali aj v bratislavskom Starom Meste.
Aktualizované 20:26 V obci Lozorno v okrese Malacky sprevádzajú búrky krúpy.
Aktualizované 20:24 Búrka v Bratislave priniesla nárazy vetra cez dvadsať metrov za sekundu, ktoré lámali konáre a menšie stromy. Búrka vyčíňala aj v Petržalke.
Aktualizované 20:20 Nad Bratislavou sa vytvoril downburst – extrémne silný zostupný prúd vzduchu z búrkového oblaku, ktorý po dopade na zem vytvára ničivý priamočiary vietor porovnateľný s účinkami tornáda, píše iMeteo.sk. V hlavnom meste aktuálne fúka mimoriadne silný nárazový vietor, ktorý láme stromy, komplikuje dopravu a spolu s intenzívnymi prívalovými lejakmi spôsobuje lokálne záplavy a zatopené ulice. Na Kolibe vietor dosiahol až 21,3 m/s, čo výrazne zvyšuje riziko materiálnych škôd. Hasiči už zasahujú na viacerých miestach a obyvateľom sa odporúča nevychádzať von, vyhýbať sa stromom a nestabilným konštrukciám, keďže situácia zostáva kritická a škody môžu v najbližších hodinách ďalej narastať.
Aktualizované 19:59 Aj vo večerných hodinách sa môžu na juhozápade Slovenska vyskytnúť vysoké teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe a vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré platia do 21.00 h. Výstrahy pred vysokými teplotami platia v takmer celom Nitrianskom kraji a v okresoch Dunajská Streda a Galanta.
Aktualizované 19:55 V Záhorskej Vsi padali krúpy s priemerom 1 cm. Krúpy sa vyskytli aj pri Stupave smerom do Bratislavy.
Aktualizované 19:32 Z Rakúska sa organizuje silné búrkové jadro, ktoré mieri rovno na Bratislavu a okolie, informuje iMeteo. Okrem extrémnej víchrice môže priniesť aj intenzívne prívalové lejaky a krúpy.
Aktualizované 19:27 V niektorých častiach Slovenska sa môžu aj vo večerných hodinách vyskytnúť búrky. SHMÚ vydal výstrahy prvého stupňa, väčšina z nich platí do 21.00 h. Výstraha pred búrkami platí pre celý Žilinský kraj, ako aj pre okresy Bratislava, Malacky, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Gelnica, Spišská Nová Ves, Komárno, Nové Zámky, Senica, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.
Aktualizované 18:23 Po dnešnej búrke v Hnúšti boli v teréne pracovníci mesta, aby monitorovali situáciu a riešili vzniknuté problémy. "Napriek pravidelnej kontrole a čisteniu dažďových vpustí bol nával vody miestami taký intenzívny, že nestíhali odvádzať vodu. Po ich otvorení voda postupne odtiekla a situácia sa stabilizovala. Štátnou políciou boli okamžite skontrolované aj prístupivé cesty do mestských častí," informuje samospráva, podľa ktorej je už situácia v meste pokojná. Dodáva, že v pondelok budú pokračovať kontroly a podľa potreby aj dočisťovanie dotknutých miest. Poďakovala sa zamestnancom mesta a štátnej polícii, ktorí sa podieľali na monitorovaní situácie a odstraňovaní následkov búrky.
Aktualizované 18:13 Povodeň po búrke v okrese Poltár.
Aktualizované 17:13 Zábery zatopených ciest z časti Vlkovo v Kokave nad Rimavicou.
Aktualizované 17:08 V oblasti Hnúšte mohlo spadnúť viac ako 100 mm zrážok. V oblasti Košickej Belej to bolo okolo 95 mm, píše iMeteo.sk. Zrážky z horských oblastí sa začali presúvať do údolí a zaplavili niekoľko ciest aj obcí. Z okolitých kopcov sa do obcí Vlkovo, Hnúšťa, Klenovec či Lehota nad Rimavicou valila voda, čo sa postupne prejavilo aj na väčších tokoch.
Aktualizované 16:35 Búrky vyčíňali v okolí Rimavskej Soboty. V obci Klenovec padali krúpy, hlásia aj polámané stromy.
Aktualizované 16:12 V Slovenskej Vsi na smer Vojňany vodiči hlásia spadnutý strom.
Aktualizované 15:20 V Hnúšti sprevádzal búrku silný vietor a prívalový dážď, ktorý zaplavoval cesty. Pod vodou skončila ulica Skalica, aj parkovisko pri obchodnom reťazci. V Hnúšti už spadlo približne 65 mm zrážok, pričom podľa aktuálnych radarových odhadov spadlo v oblasti v okolí vrchu Sinec už viac ako 100 mm zrážok. V tejto oblasti teraz hrozí blesková povodeň. Voda sa totiž môže zliať z okolitých vrchov do obcí a veľmi rýchlo zdvihnúť hladiny menších tokov, varuje iMeteo.sk
Aktualizované 15:20 V obci Klenovec v okrese Rimavská Sobota hlásili obyvatelia búrky s krúpami.
Aktualizované 15:12 Silná búrka sa momentálne vyskytuje v okolí Kokavy nad Rimavicou a Zlatna, hlásia aj krúpy. Ďalšie búrky sa nachádzajú v okolí Zvolena, Liptovského Mikuláša a Východnej.
Aktualizované 14:35 Aktuálne je intenzívna búrka s mimoriadne silnou bleskovou aktivitou v Hnúšti. Oblačnosť so zrážkami postupuje na juhovýchod.
Aktualizované 14:04 V okresoch Gelnica a Košice-okolie sa dnes vyskytli mimoriadne intenzívne búrky, ktoré na viacerých miestach trvali viac než hodinu a priniesli prívalové lejaky, informuje iMeteo.sk. Najviac zrážok spadlo v Košickej Belej, kde počas búrky namerali až 76 mm. Stred najvýraznejšej búrky prešiel priamo cez obec, pričom lokálna intenzita zrážok dosiahla extrémnych 277 mm za hodinu. Najsilnejší lejak prišiel medzi 12:00 h a 12:30 h, keď spadlo až 64 mm zrážok v priebehu niekoľkých minút.
Aktualizované 13:56 Zábery z Bardejova, kadiaľ sa prehnala intenzívna búrka.
Aktualizované 13:52 Intenzívna búrka z Prešovského kraja
Aktualizované 13:47 Pre viaceré okresy východné Slovenska platí výstraha druhého stupňa pred prívalovou povodňou.
Aktualizované 13:32 Búrka zastiahla aj športové stredisko SKI Lysá, aj tam ju sprevádzali krúpy.
Aktualizované 13:28 V obci Helcmanovce v okrese Gelnica sprevádzal búrku lejak a padali aj krúpy.
Aktualizované 13:25 V Košiciach, v časti Kavečany, prišli búrky aj s krúpami s veľkosťou asi 0,5 cm.
Aktualizované 13:20 Búrky sa naďalej tvoria na časti stredného a východného Slovenska. Búrky máme aktuálne v širšom okolí Dobšinej, Lučenca, Spišskej Belej, Košíc, ďalej v okolí Slanca a Sečoviec, informuje Severe Weather Slovakia.
Aktualizované 13:10 Búrky v nedeľu vyčíňali v Bardejove. Sprevádzal ich silný vietor, ktorý napáchal škody. Silný vietor vyvracal stromy a na zaparkované auto sa zvalila celá masívna konštrukcia s billboardom! Búrka navyše prerušila dodávky elektrickej energie.
Aktualizované 12:10 Na diaľnici D1 husto prší. Prešovská krajská polícia zverejnila autentické z D1 od tunela Branisko v smere na Poprad. Vodičov vyzýva k opatrnosti.
Búrky vyčíňajú od rána
Nedeľné ráno na Slovensku odštartovalo výraznou zmenou počasia. Po období suchšieho vzduchu sa nad naše územie dostalo horúce a veľmi vlhké prúdenie spojené so studeným frontom. Atmosféra sa rýchlo stala labilnou, čo už od skorých hodín podporuje vznik intenzívnych búrok, píše iMeteo.sk.
Prvé búrky sa objavili už nadránom, najmä v západných a severozápadných regiónoch Slovenska. Menšia línia búrok sa okolo 7:20 h ťahala od okolia Trnavy, cez Piešťany až po Bánovce nad Bebravou a postupuje ďalej východným, až juhovýchodným smerom. Prinášajú intenzívne prívalové zrážky. Búrky sa tvoria aj na Liptove a na Gemeri.
Mapa bleskovej aktivity ukazuje, že práve západné a severozápadné oblasti boli doteraz najaktívnejšie. Do 7:30 h evidovala sieť na Slovensku už 1 200 bleskových výbojov.
Ranné búrky dnes na západe Slovenska nedopĺňali len intenzívne prívalové zrážky, ale aj mimoriadne pôsobivý oblačný jav – Asperitas, ktorý sa okolo 7.00 h objavil od Malých Karpát cez Trnavu až po Zeleneč. Tento vzácny typ oblakov, pripomínajúci rozbúrenú morskú hladinu, vzniká v silne labilnej atmosfére, kde sa miešajú vrstvy vzduchu s rozdielnou teplotou, vlhkosťou a rýchlosťou vetra. Práve dnešná vysoká miera instability, typická pre obdobie pred búrkami alebo krátko po nich, vytvorila ideálne podmienky na vznik tohto vizuálne výrazného vlnového štruktúrovania oblačnosti.
Platia výstrahy pred horúčavami a búrkami
Aj v nedeľu treba rátať na väčšine Slovenska s vysokými teplotami nad 33 stupňov Celzia. Platia preto výstrahy prvého a druhého stupňa od 13.00 do 19.00 h. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Výstrahu druhého stupňa vydali odborníci pre celý Bratislavský kraj a takmer celý Nitriansky a Trnavský kraj a okres Veľký Krtíš. V týchto oblastiach môže teplota vystúpiť na 35 stupňov. Nižšia výstraha platí pre takmer celý Banskobystrický a Košický kraj a okresy Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou. SHMÚ tam očakáva 33 stupňov Celzia.
Zároveň meteorológovia varujú pred búrkami, ktoré hrozia na celom Slovensku. Pre celé územie krajiny je vydaná výstraha prvého stupňa do 21.00 h. Naplno by sa to malo podľa predpovedí rozbehnúť okolo poludnia.
Búrky budú sprevádzať najmä intenzívne prívalové zrážky. Postupovať budú od severu smerom na juh, pritom v niektorých oblastiach sa môžu objaviť aj nebezpečné sprievodné javy. V týchto regiónoch nemožno vylúčiť ani materiálne škody — búrky prinesú silné lejaky a v ich jadrách sa môžu tvoriť krúpy s priemerom okolo 2 cm.