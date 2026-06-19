Hrôza v obci Habovka: Muž je obvinený z usmrtenia malého psa

HABOVKA - Vyšetrovateľ enviropolície vzniesol obvinenie voči 62-ročnému mužovi, ktorý mal podľa doterajších zistení v apríli v obci Habovka na svojom dvore opakovane fyzicky napadnúť malého psa plemena srnčí ratlík. Päťročný pes následkom spôsobených zranení uhynul. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová spresnila, že muž je obvinený pre prečin usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu.
„Po skutku sa mal muž pokúsiť zbaviť tela zvieraťa. To mal vložiť do plastového vreca a odniesť k rieke Blatná, kde ho ukryl v blízkosti železobetónového panelu. Jeho majitelia prostredníctvom sociálnych sietí požiadali verejnosť o pomoc pri pátraní,“ spresnila Vilhanová s tým, že na základe informácií od obyvateľov obce a ďalších získaných indícií bolo telo zvieraťa nasledujúci deň nájdené pri rieke.
Hovorkyňa priblížila, že zabezpečené odborné vyjadrenie preukázalo, že pes utrpel viacero závažných poranení. Podľa záverov odborného skúmania mal viacnásobné poranenia v oblasti hlavy, zlomeniny rebier a poškodenie ramenného kĺbu, ktorým následne podľahol. „Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti,“ podotkla Vilhanová.