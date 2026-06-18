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Tím Krajina pre Petržalku zbiera podpisy pre miestne referendum

Peter Cmorej
Peter Cmorej (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Skupina komunálnych poslancov z tímu Krajina pre Petržalku a občianskych aktivistov začína so zberom podpisov na vyhlásenie miestneho referenda. Chcú, aby sa v ňom obyvatelia najväčšej bratislavskej mestskej časti vyjadrili k štyrom kľúčovým oblastiam pre jej budúcnosť, keďže o nich by mali rozhodovať priamo občania. Miestne referendum by chceli spojiť s jesennými komunálnymi voľbami. O jeho vyhlásení bude následne rozhodovať petržalské miestne zastupiteľstvo.

„Naším cieľom je odovzdať petičné hárky v takom termíne, aby sa referendum mohlo uskutočniť spoločne s komunálnymi voľbami 24. októbra 2026,“ skonštatoval predseda petičného výboru a krajský poslanec Peter Cmorej s tým, že takýto termín umožní najvyššiu účasť obyvateľov a zároveň minimalizuje náklady na organizáciu miestneho referenda.

Témy hlasovania

V rámci neho by sa podľa nich mali obyvatelia, sami a priamo, vyjadriť k zachovaniu jednej parkovacej zóny a verejného prístupu k Draždiaku. Rovnako tak aj k prísnejším pravidlám výstavby na mestských pozemkoch v okolí električky a spravodlivejšiemu prerozdeľovaniu štátnych peňazí v rámci Bratislavy.

Kritika parkovania

V prípade parkovania sú presvedčení, že doterajšie návrhy aktuálneho vedenia magistrátu na budúce rozdelenie Petržalky na viacero samostatných parkovacích zón by obyvateľom neprinieslo zásadné zlepšenie. Naopak, znamenalo by to pre nich vyššie náklady, keďže by za parkovanie, okrem ročnej rezidentskej parkovacej karty vo svojej zóne, platili aj hodinové parkovné v rámci iných zón vo vlastnej mestskej časti.

Rovnako tak považujú za dôležité, aby zostal Veľký Draždiak, jeden z najcennejších verejných priestorov, dostupný bez poplatkov. Okrem toho navrhujú podporiť princíp, podľa ktorého by nová výstavba na pozemkoch hlavného mesta v rámci ďalšieho rozvoja Centrálnej petržalskej osi mala začínať minimálne 50 metrov od okien existujúcich budov. Referendom chcú tiež vyjadriť jednoznačnú požiadavku, aby Petržalka získavala rovnaký podiel z daňových príjmov na jedného obyvateľa, aký dostávajú ostatné mestské časti Bratislavy, keďže dlhodobo volajú po spravodlivom prerozdeľovaní.

Demokracia a odkaz

„Referendum vnímame ako silný demokratický nástroj, prostredníctvom ktorého môžu občania jasne vyjadriť svoj názor na smerovanie nášho zeleného sídliska aj v čase, kedy majú často oprávnený pocit, že politici z Primaciálneho paláca ich hlasy práve pri tých najzásadnejších témach často nerešpektujú,“ podotkol vicestarosta Petržalky Ján Karman.

Po splnení zákonných podmienok, teda vyzbieraní minimálne 5000 podpisov Petržalčanov, bude o vyhlásení referenda rozhodovať miestne zastupiteľstvo. Pre úspešné miestne referendum bude v Petržalke nutná účasť aspoň 32,23 percenta oprávnených voličov. Okrem zberu podpisov priamo v uliciach mestskej časti má byť v dohľadnom čase spustený aj informatívny web www.petrzalskereferendum.sk.

Viac o téme: VoľbyReferendumPodpisySamosprávaPetržalkaKrajina pre Petržalku
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