Polícia v rámci kontroly nákladnej dopravy vykonala vyše 500 dychových skúšok

BRATISLAVA - Policajti v rámci kontroly nákladnej dopravy na celom Slovensku vykonali viac ako 500 dychových skúšok. U žiadneho z kontrolovaných vodičov nezistili požitie alkoholu ani iných návykových látok. Zároveň odhalili 183 priestupkov v cestnej premávke, z ktorých 182 vybavili priamo v blokovom konaní. Informoval o tom odbor komunikácie Prezídia Policajného zboru.
Policajti vykonali v sobotu (14. 6.) od 18.00 do 22.00 h na celom území SR zvýšený dohľad zameraný na kontrolu dodržiavania pravidiel pri preprave nákladu, kontrolu hmotností vozidiel a spôsobu zabezpečenia prepravovaného nákladu. „Najčastejšie zistené porušenia sa týkali prepravy nákladu, kde policajti evidovali 65 priestupkov. V 13 prípadoch zistili prekročenie povolených hmotností alebo rozmerov vozidiel a v 12 prípadoch porušenie sociálnej legislatívy v cestnej doprave,“ uviedla polícia. Riešili tiež priestupky súvisiace s porušením povinností vodiča, technickým stavom vozidiel, nesprávnym predchádzaním a ďalšími porušeniami pravidiel cestnej premávky.
Polícia tvrdí, že kontroly nákladnej dopravy patria medzi dôležité nástroje na zvyšovanie bezpečnosti na cestách. Nesprávne zabezpečený náklad, preťažené vozidlá či nevyhovujúci technický stav môžu predstavovať riziko nielen pre vodičov, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Policajný zbor deklaruje, že bude v obdobných kontrolných akciách pokračovať aj naďalej.