Minister Taraba prijal nemeckého ministra životného prostredia Schneidera v Bratislave

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba dnes na úrade absolvoval pracovné rokovanie s nemeckým ministrom životného prostredia Carstenom Schneiderom.
Taraba informoval nemeckého partnera o pripravovanom predsedníctve Slovenska vo Vyšehradskej skupine a tlmočil záujem prizvať na ministerský formát aj zástupcov Nemecka a Francúzska: “Sme Európania a záleží nám na prosperujúcej, bezpečnej a aj emisne neutrálnej Európe. Ako tieto ciele dosiahnuť je témou vážnych rozhodnutí a efektívny politický dialóg je nevyhnutnosťou. Krajiny V4 a aj Slovensko majú predstavu a je potrebné o nej hovoriť s najväčšími európskymi ekonomikami. Som rád, že pán minister reagoval pozitívne,” zdôraznil Taraba.
Predmetom rokovaní bola aj otázka reformy emisných povoleniek pre priemysel, či zavedenie ETS2 systému. Slovensko aj Nemecko sú si podľa Tarabu vedomé, že sociálny zmier je predpokladom udržateľnosti rozvoja štátu, demokracie a bez politickej podpory nie je možné robiť dlhotrvajúce zmeny: “Pána ministra som informoval, že Slovensko už dnes patrí medzi najčistejšie ekonomiky v Európe a máme za cieľ rozvíjať náš priemysel aj v environmentálne náročnom regulatívnom rámci. Veľa investujeme do modernizácie, snažíme sa spustiť opäť výrobu hliníka a modernizovať oceliarne v Košiciach. Pre konkurencieschopnosť je potrebné počúvať aj návrhy priemyslu a uvedomujú si to obe strany,” uzavrel Taraba.