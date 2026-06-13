Mimoriadny prípad v Košiciach: Dve osoby mali ženu prinútiť prepísať majetok za viac ako 500-tisíc eur

KOŠICE - Polícia ukončila vyšetrovanie prípadu, v ktorom mali 29-ročný muž a 47-ročná žena v Košiciach neoprávnene obmedziť osobnú slobodu ženy a pod hrozbou násilia ju prinútiť k prevodu nehnuteľností. Poškodenej tak podľa polície spôsobili škodu vo výške 576.000 eur. Vyšetrovateľ spracoval návrh na podanie obžaloby. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.
Ženu mali uväzniť a psychicky týrať
Ako povedala, dve osoby, s ktorými žena ešte počas života matky osobne aj telefonicky komunikovala v súvislosti s objednávkou a distribúciou stravy, ju kontaktovali aj po matkinej smrti. „V decembri minulého roku osoby navštívili pozostalú v jednom z košických bytov, do ktorého ich dôverčivo vpustila. Ženu v byte uväznili, vzali jej kľúče od vchodových dverí, uzamkli ich, a tak jej znemožnili opustiť byt a privolať si pomoc. Podávali jej liek, ktorým ju úmyselne uvádzali do stavu zníženej mentálnej bdelosti, spánku a absolútnej bezbrannosti, a tak ju úplne izolovali od vonkajšieho prostredia. V stave bezbrannosti a zníženej schopnosti slobodne sa rozhodovať na ňu vyvíjali psychický nátlak, opakovane a dôrazne hrozili fyzickou likvidáciou jej jediného príbuzného a svoje hrozby násilia kombinovali s klamstvami o jeho smrti,“ priblížila Ivanová.
Žena v stave vyvolaného omylu, strachu o život blízkej osoby a bezbrannosti podpísala podľa Ivanovej zmluvy, v ktorých ako darca vystupovala poškodená žena a ako obdarovaná jedna z osôb a ktorými bezodplatne previedla vlastnícke práva k vlastným nehnuteľnostiam, a to k trom bytom a dvom garážam. „Osoby si takýmto ľstivým a neľudským spôsobom zabezpečili pre seba bezodplatné bývanie a trúchliacej žene spôsobili škodu vo výške spolu 576.000 eur,“ povedala policajná hovorkyňa.
Policajné vyšetrovanie
Keďže obeťou bola staršia osoba a páchatelia postupovali mimoriadne sofistikovaným spôsobom, objasnenie tohto skutku si podľa krajskej policajnej hovorkyne vyžadovalo aj mimoriadne nasadenie zo strany PZ. „Výsledkom bolo obvinenie dvoch osôb, 29-ročného muža a 47-ročnej ženy, ktorí pozostalú osobu neoprávnene pozbavili osobnej slobody a pod hrozbou násilia ju nútili, aby konala nimi určeným spôsobom, zo zločinu pozbavenia osobnej slobody v jednočinnom rovnorodom súbehu s obzvlášť závažným zločinom vydierania, oba skutky spáchané formou spolupáchateľstva,“ vysvetlila Ivanová.
Košický krajský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie do vyšetrovacej väzby, ktorý sudca akceptoval. V týchto dňoch sa vyšetrovanie ukončilo spracovaním návrhu na podanie obžaloby. Polícia v tejto súvislosti apeluje na ľudí, aby nezabúdali na svojich blízkych, vystríhali ich pred nekalými praktikami podvodníkov a hovorili s nimi o nástrahách, ktoré na nich číhajú.