Kaliňák odmieta úvahy o rozšírení jadrových zbraní NATO: Slovensko sa podľa neho nepridáva k iniciatíve

BRATISLAVA - Slovensko nie je v skupine krajín, ktoré by sa zvažovali možnosť umiestniť na svojom území jadrové zbrane. Po stredajšom rokovaní vlády to v súvislosti s medializovanými úvahami USA i záujmom Poľska či pobaltských štátov uviedol podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD).
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Chápe zároveň postoj Poľska, v rámci jeho zásadného postoja k obrane, severný sused Slovenska sa podľa neho stáva jedným z pilierov NATO. „Túto ich žiadosť chápem a je to na rozhodnutí ich vlády, my však máme predsa len trochu iný názor, nie sme prívrženci jadrových zbraní,“ zdôraznil Kaliňák. Vníma zmysel stratégie jadrového odstrašenia, upozorňuje však na to, že umiestnenie jadrových zbraní prispieva istým spôsobom k eskalácii. K nej by podľa neho určite došlo, ak by sa jadrový arzenál nachádzal v pobaltských štátoch.
USA zvažujú, či rozmiestniť jadrové zbrane v ďalších európskych členských štátoch NATO. V utorok (2. 6.) o tom informoval denník The Financial Times (FT). Záujem podľa FT prejavili štáty na východnom krídle NATO vrátane Poľska a niektorých pobaltských krajín.