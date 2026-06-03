Vládny kabinet rozhodol o viacerých témach: Od personálnych zmien po infraštruktúru

BRATISLAVA - Vláda na stredajšom rokovaní schválila za kandidáta na predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na šesťročné funkčné obdobie Jakuba Chytila. Národnej rade (NR) SR ho následne navrhne na zvolenie do funkcie. Vyplýva to z návrhu kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý na vládu predložil minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Dôvodom personálneho návrhu je, že súčasnému predsedovi regulačného úradu Ivanovi Martákovi sa skončí šesťročné funkčné obdobie 16. septembra 2026. Na čele úradu je od 17. septembra 2020. Chytil podľa priloženého životopisu k návrhu v súčasnosti pôsobí ako advokát a rozhodca Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore a Agrárnej komore Českej republiky.
Uvedený kandidát podľa ministerstva dopravy spĺňa podmienky výkonu funkcie podľa zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade. Podľa tohto zákona volí predsedu regulačného úradu NR SR na návrh vlády SR.
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Vláda zmenila a doplnila úlohu v rámci prípravy rýchlostnej cesty R8
Vláda schválila zmenu a doplnenie úlohy v rámci prípravy rýchlostnej cesty R8. Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má zabezpečiť vyhlásenie verejného obstarávanie na spracovateľa informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene do 31. augusta 2026 a na spracovateľa správy o hodnotení EIA do 31. júla 2027. Vyplýva to z návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády, ktorý na rokovanie kabinetu v stredu predložil minister dopravy.
Pôvodne mal v spolupráci s ministrom životného prostredia zabezpečiť kroky k ukončeniu posudzovania vplyvov na životné prostredie (zámer EIA, správa EIA) pre R8 a verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie do 31. augusta 2026. Išlo o súčasť uznesenia vlády k analýze sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Topoľčany a Zlaté Moravce s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti z 27. novembra 2024.
Ministerstvo dopravy (MD) SR navrhlo pôvodné znenie úlohy rozdeliť do dvoch samostatných úloh. „V prvom kroku by Národná diaľničná spoločnosť zabezpečila obstaranie spracovateľa Informácie o navrhovanej činnosti v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Následne by v druhom kroku zaistila spracovateľa Správy o hodnotení (EIA) v zmysle uvedeného zákona,“ uviedlo v materiáli MD.
Obstarávanie projektovej dokumentácie podľa ministerstva nebude predmetom úloh, keďže je najskôr potrebné mať spracované posúdenie EIA, to znamená stanovený variant trasovania a získané právoplatné záverečné stanovisko, v zmysle prílohy zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
„Až následne bude možné pristúpiť k príprave podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania na spracovanie projektovej dokumentácie a následne k samotnému obstarávaniu dokumentácie,“ dodalo MD. Úlohy budú podľa neho pokryté v rámci schválených limitov dotknutých subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok. NDS má v pláne vybudovať trasu R8 Nitra - križovatka R2 v dĺžke takmer 55 kilometrov. Podľa webu diaľničiarov je v procese prípravy a vypracovania štúdie realizovateľnosti.
Vláda schválila zmluvu s novým investičným partnerom pre štátne nájomné bývanie
Vláda schválila účasť podielového fondu Vosem Fond nájomného bývania správcovskej spoločnosti Vosem Capital na štátom podporovanom nájomnom bývaní v právnom postavení investičného partnera v súlade so zákonom o štátnej podpore nájomného bývania. Na svojom stredajšom rokovaní zároveň odobrila návrh na uzatvorenie investičnej zmluvy s uvedeným podielovým fondom.
Návrh na uzatvorenie investičnej zmluvy so spomínaným subjektom predložil na rokovanie vlády minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) na základe zákona o štátnej podpore nájomného bývania. „Navrhovaný investičný partner splnil všetky kritériá výberu investičných partnerov schválené uznesením vlády SR zo dňa 25. februára 2026 k návrhu kritérií výberu investičných partnerov,“ informovalo v predkladacej správe Ministerstvo dopravy (MD) SR.
Podľa návrhu investičnej zmluvy medzi Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) a uvedeným podielovým fondom má investičný partner záujem o realizáciu projektov nájomného bývania prostredníctvom svojich prenajímateľov, ktorí budú založení na Slovensku. V dlhodobom horizonte má ambíciu postaviť, nadobudnúť, prevádzkovať a spravovať na Slovensku spolu minimálne 3000 nových bytov. Plánuje najmenej 60 % hodnoty majetku vložiť do majetkových účastí realitných spoločností, ktoré sú zároveň prenajímateľmi a vlastníkmi bytových domov v zmysle zákona o nájomnom bývaní.
Štátna agentúra má dlhodobý zámer cez svojich investičných partnerov postaviť a nadobudnúť v nasledujúcich rokoch na Slovensku minimálne 100.000 nových nájomných bytov. Investičný partner má zabezpečiť, aby po dosiahnutí minimálnej čistej hodnoty aktív jeho čisté aktíva neklesli pod 50 miliónov eur. Preukázať dosiahnutie súčtu objemu čistej hodnoty aktív vo výške najmenej 50 miliónov eur bude povinný preukázať najneskôr do 18 mesiacov od účinnosti investičnej zmluvy.
Spoločnosť Vosem Capital predložila žiadosť o získanie postavenia investičného partnera pre svoj podielový fond 20. marca 2026. Splnenie kritérií na nadobudnutie tohto postavenia následne vyhodnotilo predstavenstvo AŠPNB 20. apríla. Agentúra má dosiaľ piatich investičných partnerov, ktorými sú Kooperativa poisťovňa - Vienna Insurance Group, Slovak Affordable Living SICAV, BWSG, Hestia SICAV a realitný fond správcovskej spoločnosti 365.invest.
Európsky výbor expertov adresoval SR 66 odporúčaní k menšinovým jazykom
Výbor expertov Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov adresoval Slovensku 66 odporúčaní, z toho 15 odporúčaní na prijatie okamžitých opatrení a 51 ďalších odporúčaní. Vyplýva to zo Správy o priebehu a výsledkoch šiesteho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR. Materiál v stredu schválila vláda.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, ktoré správu na rokovanie predložilo, spresnilo, že hodnotiaca správa výboru je reakciou na šiestu implementačnú správu SR a zistené poznatky z monitorovacej návštevy SR. „Skúma najmä opatrenia, ktoré slovenské orgány prijali ako reakciu na odporúčania Výboru expertov a Výboru ministrov Rady Európy na konci piateho monitorovacieho cyklu a tiež upozorňuje na nedostatky,“ vysvetlil rezort.
Hodnotiaca správa poskytuje podrobný prehľad o stave implementácie každého záväzku SR vo vzťahu k danému jazyku, ako aj o odporúčaniach adresovaných slovenským orgánom. „Odporúčania sa vzťahujú na 11 regionálnych alebo menšinových jazykov - bulharský, český, chorvátsky, maďarský, nemecký, poľský, rómsky, rusínsky, ruský, srbský a ukrajinský,“ konkretizuje predkladateľ. Upozornil, že témy, na ktoré sa sústredil Výbor expertov vo svojich odporúčaniach, rozvíjali predovšetkým používanie regionálnych alebo menšinových jazykov v oblasti súdnictva, správnych orgánov a verejnej služby, médií, ekonomického a sociálneho života. Týkali sa tiež zabezpečenia výučby v menšinových alebo regionálnych jazykoch alebo výučby menšinových alebo regionálnych jazykov a rovnako sa vzťahovali na zvyšovanie povedomia a podpory tolerancie v spoločnosti voči menšinovým jazykom a kultúram. „Výbor expertov súčasne konštatoval pozitívne trendy, najmä v súvislosti s prijatím opatrení v oblasti verejnej správy, týkajúce sa niekoľkých menšinových jazykov,“ dodalo MZVEZ SR.
Vláda okrem schválenia správy uložila úlohu oboznámiť sa so správou a realizovať príslušné opatrenia nielen ústredným orgánom štátnej správy, ale aj STVR a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Lesy SR odpredajú Petržalke 17,6 ha pozemkov pri Draždiaku za 3 mil. eur
Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky odpredá mestskej časti Bratislava - Petržalka 17,6 hektára (ha) pozemkov, do ktorých spadá jazero Veľký Draždiak a priľahlé oblasti. Vyplýva to z návrhu na povolenie výnimky zo zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ktorý v stredu schválila vláda.
„Nadobudnutie vlastníckeho práva k majetku umožní pre miestnu samosprávu priamo riadiť a zabezpečovať plnohodnotnú kontrolu nad významným rekreačným územím, s možnosťou realizácie komplexnej revitalizácie a rozvoja územia v budúcom období,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v predloženom materiáli. Dôvodom predaja je aj to, že Lesy SR tento majetok nevyužívajú na zabezpečenie plnenia úloh v rámci predmetu svojej hospodárskej činnosti.
Generálny riaditeľ štátnych lesov rozhodol o prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu ešte vlani v lete a predaj schválila aj dozorná rada a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pod ktoré štátny podnik Lesy SR patrí. Rezort pôdohospodárstva v apríli požiadal Ministerstvo hospodárstva SR o predloženie žiadosti na povolenie výnimky. Finančné prostriedky získané z prevodu majetku štátu štátny podnik Lesy SR použije na ďalšie majetkovoprávne usporiadanie majetku vo svojej správe, na pokrytie prevádzkových nákladov správy a na opravy a údržbu ostatného majetku vo vlastníctve štátu vo svojej prevádzke.