Poslanci otvárajú sériu zmien v doprave a stavebníctve: Čaká ich aj mimoriadne rokovanie o Kaliňákovi

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v stredu 7. rokovací deň aktuálnej 52. schôdze diskusiou o sérii návrhov z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR.
Prvým z nich je návrh novely stavebného zákona. Nový zákon, ktorý je účinný od 1. apríla 2025, čakajú viaceré dodatočné zmeny a úpravy. Novela má zjednotiť a uľahčiť jeho uplatnenie a spresniť jednotlivé ustanovenia na základe doterajších skúseností a poznatkov, ale bez zmeny vecnej podstaty platných noriem.
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Okrem toho má minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) poslancom postupne predstaviť aj návrh novely zákona o energetickej hospodárnosti budov, prevádzke vozidiel v cestnej premávke, vnútrozemskej plavbe, verejnej osobnej doprave, ale aj návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozšírením rámca zavádzania a využívania automatizovaných vozidiel. Všetky sú zatiaľ len v prvom čítaní.
Najbližšie majú poslanci hlasovať o dovtedy prerokovaných návrhoch o 11.00 h. Na popoludnie o 13.15 h je naplánovaná mimoriadna schôdza parlamentu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) z funkcie.