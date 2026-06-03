Ťažká nehoda v Bratislave: Mladá vodička (18) vpálila do stromu! Auto skončilo na šrot, zranilo sa päť ľudí

Dopravná nehoda na Ceste na Kamzík (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v utorok (2. 6.) v noci na Ceste na Kamzík smerom do centra v bratislavskom Novom Meste. Pri nehode, pri ktorej narazilo auto do stromu, sa zranilo päť ľudí. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Dopravná nehoda na Ceste na Kamzík (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Podľa doterajších informácií 18-ročná vodička pravdepodobne neprispôsobila jazdu svojich schopnostiam, stavu a povahe vozovky a vo vysokej rýchlosti narazila do stromu. Pri náraze sa zranilo päť ľudí nachádzajúcich sa vo vozidle. So zraneniami rôzneho rozsahu boli prevezení do nemocníc.
Dopravná nehoda na Ceste na Kamzík (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)