Slovensko navštívi prezidentka Severného Macedónska: Rokovať bude s Pellegrinim

BRATISLAVA - V utorok (2. 6.) navštívi Slovensko prezidentka Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Davkovová. S prezidentom SR Petrom Pellegrinim bude rokovať o spoločných projektoch najmä v oblasti hospodárstva, investícií, energetiky, dopravnej dostupnosti, rozvojovej spolupráce či odovzdávaní slovenských skúseností z integračného procesu. Informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
„Návšteva prezidentky Severného Macedónska prichádza v čase, keď západný Balkán opäť nadobúda strategický význam pre stabilitu Európy, energetickú a dopravnú konektivitu, bezpečnostnú odolnosť a dôveryhodnosť politiky rozširovania EÚ,“ priblížila KP SR. Pre Slovensko je to podľa nej príležitosť potvrdiť, že Severné Macedónsko vníma ako priateľskú krajinu, spojenca v NATO a partnera, ktorého európsku perspektívu dlhodobo podporuje. „Táto návšteva zároveň nadväzuje na historické väzby vrátane účasti vtedajšieho Československa na medzinárodnej obnove mesta Skopje po ničivom zemetrasení v roku 1963,“ doplnila kancelária.
Stretne sa aj s Rašim
Gordana Siljanovská-Davkovová sa počas oficiálnej návštevy Slovenska stretne aj s predsedom parlamentu Richardom Raši (Hlas-SD) a podpredsedom vlády a ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD). Položí tiež vence k pamätníku Brána slobody na Devíne a navštívi expozície v múzeu a galérii moderného umenia Danubiana a v Národnom osvetovom centre.
KP SR pripomenula, že Pellegrini navštívil Severné Macedónsko v októbri minulého roka. „Jeho návšteva bola impulzom na zintenzívnenie bilaterálnych vzťahov aj na základe vtedy podpísaného memoranda o hospodárskej spolupráci. To vytvorilo platformu na nadviazanie rezortných kontaktov, podnikateľských misií, zasadnutie zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu v Bratislave a ďalšie rokovania v oblastiach financií, obrany či ekonomiky,“ skonštatovala.