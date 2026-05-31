Nedeľa31. máj 2026, meniny má Petrana, Petronela, Nela, zajtra Žaneta

Robert Kaliňák čelí kritike pre výstavbu nemocnice v Prešove: Kontroly sa neobáva

Vicepremiér a minister obrany SR Robert Kaliňák
Vicepremiér a minister obrany SR Robert Kaliňák (Zdroj: TASR/František Iván)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) je pripravený čeliť kontrole opozície k výstavbe nemocnice v Prešove. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Podpredseda KDH Viliam Karas kritizoval, že minister si pri tomto projekte robí, čo chce. Šéf rezortu obrany zároveň potvrdil, že nemocnica bude stáť stovky miliónov eur, no jej finálnu cenu vyprodukujú až ďalšie súťaže.

„My sme pripravení ísť dopodrobna aj vo výbore pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva, kde poslanci dostanú informácie z utajovanej časti,“ vyhlásil Kaliňák. „Prijímam vaše kontrolné právomoci a buďte aktívni, žiadajte od nás informácie,“ dodal a zároveň vyzval opozíciu, aby trhové ceny porovnávala s realitou. Karas reagoval, že opozícii nejde o prázdnu kritiku. „Je našou psou povinnosťou ako opozície kritizovať, kde pochybíte. Ak na vás tlak nebude, robíte si v zásade, čo chcete. Je úplne regulárne, aby sme vám nastavovali zrkadlo, lebo to nie sú vaše peniaze, ale peniaze celého Slovenska,“ uviedol.

archívne video

Tlačová konferencia PS o ministrovi Rážovi a Kaliňákovi (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Karas sa vyjadril aj k možnému spájaniu opozičných strán pred parlamentnými voľbami. Označil to za falošnú hru. „KDH je najsilnejšou konzervatívnou stranou, má konzervatívny program, je konzervatívno-demokratickou stranou, ten program je tak jasne čitateľný, že je absurdné, aby sme sa my politicky spájali s niekým, kto má iný progresívny alebo liberálny program,“ vyhlásil.

Kaliňák odmietol, že by Taraba dostal pozvánku

Kaliňák odmietol, že by minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) dostal pozvánku na kandidátku Smeru-SD. Poukázal na to, že Taraba momentálne rokuje s predsedom SNS Andrejom Dankom, ich výhrady označil skôr za technické. „Taraba je veľmi vplyvný a podľa mňa veľmi úspešný podpredseda vlády a minister životného prostredia, ktorý ide za svojimi cieľmi,“ dodal Kaliňák.

Viac o téme: NemocnicaRobert KaliňákPrešov
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Jozef Ráž
Projekt výstavby obchvatu Zvolena získal právoplatné rozhodnutie
Domáce
Kaliňák v Kukurici buduje
Kaliňák v Kukurici buduje malý Pentagón: V suteréne vzniká miestnosť, aká nemá obdobu! Šokujúce DETAILY
Domáce
Robert Kaliňák
Ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu: Ide o dokončovacie stroje za takmer pol miliardy eur
Domáce
Premiér stojí za Robertom
Premiér stojí za Robertom Kaliňákom v súvislosti s výstavbou nemocnice v Prešove
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ktoré znamenia majú podľa astrológov najbližšie k úspechu ?
Ktoré znamenia majú podľa astrológov najbližšie k úspechu ?
Feminity TV
13. ročník Bratislavského knižného festivalu BRaK
13. ročník Bratislavského knižného festivalu BRaK
Správy
Slávnostné otvorenie letnej sezóny a oslavy 60. výročia Zemplínskej šíravy (1966 – 2026)
Slávnostné otvorenie letnej sezóny a oslavy 60. výročia Zemplínskej šíravy (1966 – 2026)
Správy

Domáce správy

Na Slovensko sa ženú
Na Slovensko sa ženú vlny BÚROK a lejakov! TU už na dnes vydali VÝSTRAHY... PREDPOVEĎ na prvý júnový týždeň
Domáce
Vicepremiér a minister obrany
Robert Kaliňák čelí kritike pre výstavbu nemocnice v Prešove: Kontroly sa neobáva
Domáce
Hlava na hlave: Šialené
Hlava na hlave: Šialené VIDEO z Tatier, davy ľudí úplne zahltili obľúbené pleso... Ako na prvomájovom sprievode!
Domáce
Pozor v MHD Bratislava: Nechcený lístok si môžete kúpiť aj bez vedomia – stačí mať kartu či mobil pri TAPni sa označovači
Pozor v MHD Bratislava: Nechcený lístok si môžete kúpiť aj bez vedomia – stačí mať kartu či mobil pri TAPni sa označovači
Bratislava

Zahraničné

Izraelskí vojaci, ktorí sú
Izrael útočil blízko nemocnice v Libanone: Zranenia utrpelo 13 zamestnancov
Zahraničné
Turistka si chcela zo
Turistka si chcela zo Sardínie odniesť desiatky kíl piesku a mušlí, úrady sprísňujú kontroly
dromedar.sk
Vlajky Európskej únie vejú
Inflácia trápi Európu: Európska centrálna banka musí zasiahnuť včas
Zahraničné
Ilustračné foto
Obyvateľov prekvapili silné výbuchy, triasla sa zem: Na miesto dopadol meteor letiaci obrovskou rýchlosťou
Zahraničné

Prominenti

Kristin Cavallari
Hadí vzor, vražedné podpätky a telo bohyne: Bývalá hviezda MTV predviedla sporé bikiny!
Zahraniční prominenti
Fotohádanka
FOTO Kto je tento fešák? Súkromie si prísne stráži, no patrí medzi najsexi slovenských hercov
Domáci prominenti
Premiéra Vtáka ohniváka
Slovenská moderátorka vzala sestru na Ďurovčíkov muzikál: Podoba? Žiadna, ale... Obe sú krásne!
Domáci prominenti
Penelope Cruz
Penélope Cruz má problémy s mozgom! Bojí sa o život a bez lekárov sa ani nepohne!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Tajomstvo potopenia Bismarcku: Britské
Tajomstvo potopenia Bismarcku: Britské torpéda, alebo vlastná posádka? Spory trvajú dodnes
Zaujímavosti
Dovolenka pri mori za
Dovolenka pri mori za menej ako 50 eur na noc: Objavte najvýhodnejšie pláže Európy
dromedar.sk
Bojujete s potkanmi v
Bojujete s potkanmi v záhrade? Odborníci radia jednoduchý trik, ktorý ich odradí bez jedov
Zaujímavosti
Tajomstvo staré vyše dvetisíc
Tajomstvo staré vyše dvetisíc rokov: FOTO Keď zistili, čo držia v rukách, zostali v nemom úžase!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
feminity.sk
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk

Ekonomika

Z detských hviezd sa stali miliardári: Tieto známe mená zarobili rozprávkové bohatstvo
Z detských hviezd sa stali miliardári: Tieto známe mená zarobili rozprávkové bohatstvo
Ferrari predstavilo prvé elektrické auto za viac než pol milióna eur. Internet sa mu vysmieva! (foto)
Ferrari predstavilo prvé elektrické auto za viac než pol milióna eur. Internet sa mu vysmieva! (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

Kanada – Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu o bronz na MS V HOKEJI 2026
Kanada – Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu o bronz na MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
Radosť z triumfu vystriedal smútok: Tím tomu nechápe, šokujúca diskvalifikácia víťazky na Gire!
Radosť z triumfu vystriedal smútok: Tím tomu nechápe, šokujúca diskvalifikácia víťazky na Gire!
Giro d´Italia
Siahol si na život, no jeho odkaz žije ďalej: Rodina Lemieuxa urobila zásadné rozhodnutie
Siahol si na život, no jeho odkaz žije ďalej: Rodina Lemieuxa urobila zásadné rozhodnutie
Zaujímavosti
Návrat Weissa po 14 rokoch a veľká premiéra pre Dunajskú Stredu: Slovenskí sokoli vyzvú trpaslíka
Návrat Weissa po 14 rokoch a veľká premiéra pre Dunajskú Stredu: Slovenskí sokoli vyzvú trpaslíka
Reprezentácia

Auto-moto

Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Predstavujeme
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Predstavujeme
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Predstavujeme
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Letné brigády menia kariéru mladých: Kto si cez leto zarobí najviac a získa náskok pred ostatnými?
Letné brigády menia kariéru mladých: Kto si cez leto zarobí najviac a získa náskok pred ostatnými?
Rady, tipy a triky
Tieto brigády zarábajú viac než bežný full-time: Kde si dnes môžete privyrobiť prekvapivo vysoké sumy?
Tieto brigády zarábajú viac než bežný full-time: Kde si dnes môžete privyrobiť prekvapivo vysoké sumy?
Hľadám prácu
Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Mzda
Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Hľadám prácu

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Čo ste o rebarbore nevedeli: fakty, história, zaujímavosti
Čo ste o rebarbore nevedeli: fakty, história, zaujímavosti
Rady a tipy
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Rady a tipy

Technológie

Vedci vypestovali model mozgu, miechy a svalov. Ukázal, že poškodenie nervov vedúce k ochrnutiu nemusí byť navždy nezvratné
Vedci vypestovali model mozgu, miechy a svalov. Ukázal, že poškodenie nervov vedúce k ochrnutiu nemusí byť navždy nezvratné
Veda a výskum
Čína sa pripravuje na najhorší scenár. V púšti buduje obrovskú sieť jadrových bunkrov
Čína sa pripravuje na najhorší scenár. V púšti buduje obrovskú sieť jadrových bunkrov
Moderná vojna a konflikty
11 tipov, ako čo najlepšie využiť split screen funkciu Androidu: Už sa nebudeš musieť neustále prepínať medzi oknami
11 tipov, ako čo najlepšie využiť split screen funkciu Androidu: Už sa nebudeš musieť neustále prepínať medzi oknami
Android
Koľko ľudí ešte dokáže Zem uživiť? Podľa vedcov ľudstvo prekročilo hranicu udržateľnosti a skutočný limit je desivo nízky
Koľko ľudí ešte dokáže Zem uživiť? Podľa vedcov ľudstvo prekročilo hranicu udržateľnosti a skutočný limit je desivo nízky
Veda a výskum

Bývanie

Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru
Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť

Pre kutilov

Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Zelenina a ovocie
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Zelenina a ovocie
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Krátko pred svadbou som ho prichytila, ako s inými ženami rozoberá náš intímny život: Zrazu som počula, čo všetko v sexe údajne nemá
Partnerské vzťahy
Krátko pred svadbou som ho prichytila, ako s inými ženami rozoberá náš intímny život: Zrazu som počula, čo všetko v sexe údajne nemá
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hlava na hlave: Šialené
Domáce
Hlava na hlave: Šialené VIDEO z Tatier, davy ľudí úplne zahltili obľúbené pleso... Ako na prvomájovom sprievode!
Na pultoch obľúbeného reťazca
Domáce
Na pultoch obľúbeného reťazca objavili POKAZENÉ mäso: Obchod OKAMŽITE konal a stiahol stovky kilogramov!
Ilustračné foto
Zahraničné
Obyvateľov prekvapili silné výbuchy, triasla sa zem: Na miesto dopadol meteor letiaci obrovskou rýchlosťou
Andrej Danko a Michal
Domáce
DUSNO v politickej debate: Danko si so Šimečkom nič nedarovali... Urážky, úškrny aj ŠTIPĽAVÉ poznámky!

Ďalšie zo Zoznamu