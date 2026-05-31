AKTUÁLNE POPLACH a zásah v Košiciach! Niekto doniesol domov muníciu, okamžitá EVAKUÁCIA miesta

BRATISLAVA - Polícia pre nález munície evakuuje miesto na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach. Muníciu mala nájsť osoba v lesnom poraste a priniesť ju domov. S predmetom už nikto nemanipuluje. Policajti prijímajú všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a spolupracujú s ďalšími záchrannými zložkami. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Na mieste prebehla evakuácia osôb z preventívnych dôvodov. "Na mieste sa nachádzajú evakuačné autobusy HaZZ. Obyvatelia dotknutých bytov svoje byty opustili," informovala košická polícia, podľa ktorej majú situáciu pod kontrolou.
"Okolie je zabezpečené a na mieste sa momentálne nachádza policajný pyrotechnik," dodala a žiada verejnosť, aby rešpektovala pokyny policajtov a nevstupovala do zabezpečeného priestoru. Ďakuje obyvateľom za spoluprácu a trpezlivosť.
Ak nájdete muníciu alebo predmet, ktorý ju môže pripomínať, nikdy s ním nemanipulujte, nepresúvajte ho a okamžite volajte linku 158.