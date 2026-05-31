Črtá sa veľké spajanie strán pred voľbami? Korčok prezradil, s kým si PS sadne za jeden stôl

BRATISLAVA - Progresívne Slovensko (PS) sa začne rozprávať s Demokratmi o možnom spájaní pred parlamentnými voľbami. Vyhlásil to podpredseda hnutia Ivan Korčok v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24. Príkladom by to podľa neho mohlo byť aj pre ostatné opozičné strany. Podotkol však, že keďže niektoré strany neprejavili ochotu, k spoločnému programu dodnes nedošlo. V hnutí podľa Korčoka zatiaľ nehovoria o SDK 2.0 ani o inej forme spájania.
„S blížiacim sa termínom volieb verím v zodpovednosť ostatných strán, v tomto prípade SaS, KDH, lebo s Demokratmi sa rozprávať ideme, tí prejavili ochotu,“ povedal Korčok. Myslí si, že v rámci spoločného programu majú opozičné strany prienik napríklad v zahraničnej politike. „Za Progresívne Slovensko hovorím, že my sme pripravení zajtra si sadnúť k týmto veciam, aby sme sa o nich rozprávali, ale vôľa musí byť aj u ostatných opozičných strán,“ uviedol.
Korčok zároveň potvrdil, že otázka lídra PS je vyriešená a ostáva ním súčasný predseda hnutia Michal Šimečka. Kauzu združenia Projekt Fórum jeho matky Marty Šimečkovej vníma ako vyfabrikovanú. Slúži podľa neho len na oslabenie lídra preferenčne najsilnejšej opozičnej strany.
Vyjadril sa aj k rokovaniam medzi PS a Maďarskou alianciou. Diskusia, ktorá sa začína v niektorých oblastiach, je podľa neho diskusiou s otvoreným koncom. Pre zmenu na Slovensku však účasť maďarskej menšiny Alianciu považuje za dôležitú.