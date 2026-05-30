Richard Raši pritlačil na Progresívcov: Dajte ľuďom moc vziať politikom mandát a podpíšte novelu

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši v sobotu vyzval Progresívne Slovensko (PS), aby podporilo novelu ústavy, ktorá dá ľuďom možnosť rozhodnúť platným referendom o vypísaní predčasných volieb. Informovali o tom z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.

„Chcete dať ľuďom možnosť priamo v ústave, aby referende rozhodli o predčasných voľbách, alebo im ju dať nechcete? Povedzte jasne, či má mať občan právo politikom moc nielen dať, ale aj vziať. A ak ste úprimne presvedčení, že jediným nositeľom moci na Slovensku je ľud, potom mu dajte v ústave možnosť požiadať o predčasné voľby,“ vyhlásil Raši.

NR SR sa bude v najbližších dňoch zaoberať návrhom novely ústavy, v ktorej Hlas-SD navrhne zakotviť možnosť skrátenia volebného obdobia platným referendom. Takáto možnosť aktuálne nie je podľa ústavy možná a skrátiť volebné obdobie sa dá jedine uznesením parlamentu.

„Už tri roky sme mohli takúto možnosť zakotvenú ústave. Ibaže poslanci Šeliga, Kolíková Šipoš a ich ďalší kolegovia sa v roku 2023 v parlamente rozhodli, že ľuďom nechcú dať právo ukončiť volebné obdobie zlej a zlyhávajúcej vlády. Pretože je vraj ‚elegantnejšie‘, keď jediní, kto si môže skrátiť svoje volebné obdobie, sú samotní poslanci. Vtedy sme v Hlase sľúbili, že sa to pokúsime zmeniť a teraz svoj sľub plníme,“ dodal Raši.

