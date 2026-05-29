Čierny deň v Tatrách: Mladík sa nevrátil z túry, veľká pátracia akcia má tragický záver: Osudný pád

TATRY - Na poľskej strane Tatrier vyhasol život mladého muža. Horskú službu zalarmovala sestra obete potom, ako sa jej brat nevrátil z tútry domov. Žiaľ, niekoľko hodín po tom objavili záchranári už len jeho bezvládne telo.
Poľská Tatranská dobrovoľnícka záchranná služba (TOPR) informovala, že vo štvrtok ráno dostala telefonát od sestry mladého turistu, ktorý sa nevrátil z výletu do Tatier. Záchranárom poslala aj fotografie z jeho nedávnej túry. Tie mali pomôcť zistiť, kde sa mladý muž môže nachádzať.
Po analýze fotografií bola nakoniec na pátranie vybraná oblasť Zawracik a Zawrat Kasprowy. Rozbehla sa veľká pátracia akcia, do ktorej sa zapojila aj posádka vrtuľníka, avšak neúspešne. Žiaľ, medzitým zamestnanec TPN zavolal záchranárov, ktorí objavili bezvládne telo pri múroch Zawracik.
Záchranári vybavení evakuačným vybavením sa ponáhľali na miesto nehody. Vzhľadom na exponovaný terén si evakuácia vyžadovala použitie lán. Po preprave tela na chodník bolo následne autom prevezené do Kuźnice, kde bolo odovzdané pracovníkom pohrebného ústavu. Na operácii sa podieľalo celkovo 19 záchranárov TOPR.
Záchranári uviedli, že mladý turista zišiel z vyznačeného tatranského chodníka. Pravdepodobne zomrel pri páde z výšky približne 30 metrov.