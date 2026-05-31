Na Slovensku hrozí nebezpečný jav Hot Flash Drought! Varovanie klimatológa: DESIVÉ, čo prichádza

BRATISLAVA - Najbližšie týždne môžu na Slovensku priniesť jav, ktorý odborníci označujú za nebezpečný. Klimatológ Jozef Pecho z regionálneho klimatologického inštitútu Gospace Labs upozorňuje, že krajina sa môže dostať do situácie tzv. Hot Flash Drought – bleskového sucha, ktoré sa rozvinie prekvapivo rýchlo a s výraznými následkami.
Podľa Pecha ide o typ sucha, ktorý sa nevyvíja postupne, ale môže prepuknúť v priebehu niekoľkých dní. Píšu o tom tvnoviny.sk. „Je to rýchlo nastupujúce sucho, ktoré sa vie rozvinúť v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Nespôsobuje ho len nedostatok dažďa, ale aj vysoké teploty vzduchu, nízka vlhkosť, viac slnečného svitu a niekedy aj vietor, ktoré rýchlo zvyšujú výpar vody z povrchu pôdy — preto pôda a vegetácia strácajú vodu oveľa rýchlejšie než pri bežnom suchu,“ vysvetlil klimatológ.
Označenie "Hot Flash Drought" je opisný výraz pre tento fenomén príznačný vysokými teplotami a následným suchom. Táto kombinácia spôsobuje extrémne rýchle vysychanie pôdy. Pri extrémnom teple býva navyše aj samotné sucho výraznejšie a zotavenie po ňom trvá dlhšie, hovorí odborník.
Teplo bude dominovať, zrážok má byť málo
Modely Európskeho centra pre strednodobé predpovede (ECMWF) naznačujú, že do začiatku júla bude počasie na Slovensku teplotne vysoko nad priemerom a zrážkovo pod normálom. Denné maximá môžu podľa Pecha dosahovať 26 až 32 °C, prípadne aj viac.
Už tento týždeň sa na juhu Slovenska objavili teploty okolo 32 °C a výpar bol miestami až 106 % dlhodobého normálu, čo je jasný signál rýchleho vysušovania pôdy.
Rekordy zatiaľ nehrozia, problém je inde
Hoci extrémne teplotné rekordy ako v západnej Európe zatiaľ neočakávame, Pecho upozorňuje, že dôležitejší je dlhodobý trend. „Dlhšie horúce a suché obdobie je pre poľnohospodárstvo a vodné zdroje nakoniec horšie ako krátky teplotný extrém,“ hovorí. Riziko bleskového sucha podľa neho pretrvá minimálne mesiac. Zmeniť situáciu môže len výraznejší dážď alebo zmena cirkulácie.
Klimatológ pripomína, že podobné epizódy sa na Slovensku objavujú stále častejšie. „To je jednoznačný dôsledok prebiehajúcej zmeny klímy,“ zdôraznil.
Pecho zároveň odmieta, že by aktuálne horúčavy boli dôsledkom El Niño. „El Niño zatiaľ nemá bezprostredný vplyv na počasie v žiadnej časti sveta, a už vôbec nie v Európe,“ vysvetlil. Podľa neho sú pre európske počasie oveľa dôležitejšie regionálne faktory – tlakové útvary nad Atlantikom, vlhkosť pôdy či lokálne podmienky.