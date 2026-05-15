Dolce vita v oranžovej atmosfére!

Už v máji prichádza slnečná sezóna a nálada, užite si ju v talianskej atmosfére Dolce vita! Vychutnať si každý jeden moment, tešiť sa z neho, užívať si ho s optimizmom a hlavne, v dobrej spoločnosti priateľov či milovaných ľudí.
Známa talianska značka Mionetto ponúka tú pravú taliansku atmosféru. Mionetto je jedno z najstarších a najznámejších vinárstiev v srdci talianskeho regiónu Prosecco. Nachádza sa priamo v meste Valdobbiadene, ktoré je spolu s Coneglianom centrom najkvalitnejšieho Prosecca s označením DOCG (Superiore). Región je známy svojimi strmými kopcami, kde sa hrozno odrody Glera musí zbierať ručne. Od roku 2019 je táto oblasť, vďaka unikátnym vinohradníckym terasám svetovým dedičstvom UNESCO.
Prosecco Mionetto je charakteristické svojou výraznou oranžovou farbou na etikete, ale hlavne známe svojou lahodnou chuťou a kvalitou. Keď sa pýtate, čo znamenajú tie „tituly“ na fľašiach prosecca, v skratke vysvetlíme. Pravú taliansku kvalitu spoznáte podľa označenia DOC alebo DOCG. Označenie DOC – chránené označenie pôvodu (Denominazione di Origine Controllata) môžu nosiť vína, na ktorých výrobu sa používajú stanovené odrody hrozna zo špecifikovanej oblasti. Pri označení DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) musí víno okrem hore spomínaných charakteristík splniť mnohé ďalšie kritériá.
A tento rok je v ponuke pre milovníkov kvalitného prosecca NOVINKA: Mionetto Luxury Prosecco Valdobbiadene DOCG Brut
Toto prosecco je vskutku výnimočné! Prezentuje klasické vlastnosti odrody Glera na najvyššej úrovni a je výsledkom dlhodobej vinárskej skúsenosti Mionetto. S jemným a pretrvávajúcim perlením je to svieže, vyvážené a elegantné víno s vôňou pripomínajúcou zrelé ovocie, med a akáciové kvety. Vyniká svojou jedinečnosťou prostredníctvom intenzívnych aróm po Golden Delicious a hruškách s mierne horkastou, no príjemnou dochuťou.
Toto sofistikované prosecco, v elegantnej fľaši z Luxury Collection, podčiarkne každý výnimočný okamih, vďaka ktorému si môžete svoj malý kúsok Talianska dopriať aj na Slovensku.
Ciao amici! Keď sa vám so sebou nebude chcieť „ťahať“ poháre, budete sa na oslave tešiť z elegantného „kabelkového“ balenia. Obsahuje 6 mini fliaš bieleho alebo ružového prosecca z talianskej oblasti Treviso s objemom 200 ml. Pri bohémskom stolovaní s priateľmi vám štýlové „dvojdecky“ s plnohodnotnou chuťou prosecca budú určite stačiť.
A pozor, pre tých ktorí si chcú vychutnať pohár týchto lahodných talianskych bubliniek kedykoľvek a kdekoľvek, má Mionetto v ponuke aj nealkoholickú verziu! Mionetto Prestige Alcohol Free
A na záver aj bonus: ak máte chuť na populárny taliansky drink pomarančovej farby, vyskúšajte špric z pravého talianskeho prosecca Mionetto prosecco a elegantného pomarančového Mionetto Aperitivo.
Tak na zdravie priatelia! Cin-cin amici!
Mionetto spoznáte podľa oranžovej etikety v kamenných predajniach alebo si ho môžete objednať na www.najnapoje.sk.
