Nočný nálet na prešovskú firmu: Zlodej vykradol autá aj kanceláriu! Odniesol si TISÍCE eur v hotovosti

PREŠOV - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove vedie v súvislosti s vykradnutím dvoch vozidiel i kancelárskych priestorov trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, páchateľ v nočných hodinách zo stredy (6. 5.) na štvrtok (7. 5.) neoprávnene vstúpil do areálu jednej z prešovských firiem. „Násilím otvoril prvé osobné vozidlo, z ktorého ukradol peňaženku i tašku s notebookom. Z druhého auta, do ktorého sa dostal cez okno, ktoré rozbil, ukradol peňaženku. Boli v nej peniaze i osobné doklady jej majiteľa. Potom páchateľ vošiel do kancelárskych priestorov spoločnosti, odtiaľ ukradol finančnú hotovosť vo výške 4000 eur, ktorá bola uložená v pokladničke,“ povedala Ligdayová.
Páchateľ svojím konaním spôsobil škodu krádežou, bola vyčíslená na približne 4400 eur, ako aj škodu poškodením vozidiel i zariadenia v kancelárskych priestoroch, tá vyčíslená zatiaľ nebola. „Vzhľadom na skutočnosť, že páchateľ skutok spáchal závažnejším spôsobom konania, mu hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na dva až osem rokov,“ dodala krajská policajná hovorkyňa.