A je to tu! Robert Fico ako jediný líder EÚ v Kremli: Putin ho vítal na červenom koberci

Vladimir Putin a Robert Fico AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (6)
Vladimir Putin a Robert Fico (Zdroj: TASR/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP)
MOSKVA - Slovenský premiér Robert Fico prišiel v sobotu predpoludním do Kremľa na oslavy Dňa víťazstva. Na prehliadke na moskovskom Červenom námestí sa nezúčastnil, informuje o tom agentúra TASS.

Kolóna vozidiel s Ficom dorazila pred budovu Kremľa, kde ho privítala čestná stráž a orchester. Na jeho počesť rozvinuli aj červený koberec, píše TASS. Slovenský premiér by podľa vyjadrení hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova mohol ruskej hlave štátu odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, uvádza stanica BBC.

Fico v piatok krátko po prílete do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom položil v Alexandrovskom sade neďaleko múrov Kremľa veniec k hrobu neznámeho vojaka, na sobotu mal v pláne bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Slovenský premiér Robert Fico počas kladenia kvetov k hrobu neznámeho vojaka v Moskve  (Zdroj: TASR/Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP)

Putin prijal premiéra Fica

Ruský prezident Vladimir Putin prijal v sobotu v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica - ako jediného lídra členskej krajiny EÚ, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Informujú o tom agentúry AFP a TASS.

Vladimir Putin a Robert Fico  (Zdroj: TASR/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP)

„Viem, že tu boli určité problémy s vašou cestou do Moskvy. Dôležité však je, že ste tu,“ povedal Putin na stretnutí s Ficom. Ako dodal, Rusko urobí všetko pre to, aby uspokojilo energetické potreby Slovenska. „Vieme o vašom záujme o spoluprácu v určitých oblastiach vrátane energetického sektora. Práve sme mali možnosť hovoriť súkromne a môžem to povedať aj tu: urobíme všetko pre to, aby sme uspokojili energetické potreby Slovenskej republiky,“ povedal Putin, podľa ktorého je Rusko pripravené spolupracovať aj v iných oblastiach spoločného záujmu.

Veľká česť pre premiéra

Fico na rokovaní s ruským prezidentom povedal, že je pre neho veľkou cťou byť prítomný v Moskve na oslavách Dňa víťazstva, píše TASS. „Dovoľte mi, aby som vám v mene vlády Slovenskej republiky a tu prítomnej slovenskej delegácie zablahoželal k najvýznamnejšiemu štátnemu sviatku, Dňu víťazstva. Je mi veľkou cťou byť tu v Ruskej federácii počas osláv tohto významného dňa a dátumu,“ povedal.

Podľa TASS sa na rokovaní zúčastňujú aj minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, prezidentov asistent Jurij Ušakov, šéf Rosatomu Alexej Lichačev, podpredseda vlády Alexandr Novak a minister školstva a vedy Valerij Falkov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov predtým uviedol, že Fico by mal Putinovi odovzdať odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s ktorým sa slovenský premiér nedávno stretol.

Ruský prezident Vladimir Putin, štvrtý zľava, sa rozpráva so slovenským premiérom Robertom Ficom, štvrtým vpravo, vo Veľkom Kremeľskom paláci v Moskve.  (Zdroj: TASR/AP/Ramil Sitdikov/Pool Photo)

Putin a Fico sa pred rokovaniami stretli aj na recepcii v Kremli, ale podľa Peskova tam žiadne posolstvo nebolo odovzdané, uvádza stanica BBC. „Všetci boli na recepcii, nebolo veľa príležitostí,“ povedal novinárom Peskov, ktorého citovala agentúra Interfax. Fico bol jediným európskym lídrom, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva v Moskve, na vojenskej prehliadke na Červenom námestí však nebol.

NATO a EÚ vedú konfrontačnú politiku

„Samozrejme, chápeme, že (bilaterálne vzťahy medzi Ruskom a Slovenskom) sú teraz komplikované udalosťami súvisiacimi s dianím na Ukrajine a zahraničnopolitickým prostredím. Konfrontačnou líniou, ktorú, ako sa domnievame, nám všetkým vnucuje EÚ aj NATO,“ uviedol Putin. „Rusko-slovenské vzťahy sa dlhé roky, vrátane vášho predchádzajúceho funkčného obdobia ako premiéra, vyznačovali vysokou úrovňou politického dialógu a stabilnou dynamikou spolupráce,“ dodal s tým, že Ficova vláda sa podľa neho snaží presadzovať „suverénnu zahraničnú politiku a budovať pragmatický kurz voči Rusku“.

Fico na stretnutí s Putinom uviedol, že Rusko a Slovensko podľa neho spája história, najmä pre úlohu sovietskeho ľudu pri oslobodení Slovenska. „História nás nesmierne spája. Nepripúšťam prekrúcanie historických faktov. Podporujem myšlienku suverénnej slovenskej politiky zameranej na každého, kto má záujem o normálne priateľské vzťahy so Slovenskou republikou,“ citovala Fica TASS.

Šéf Rosatomu uviedol, že spoločnosť je pripravená podieľať sa na výstavbe blokov jadrových elektrární na Slovensku v akomkoľvek formáte a bude tiež pokračovať v rozvoji svojich projektov na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku. Rosatom tiež verí v urýchlenie výstavby jadrovej elektrárne Paks v Maďarsku.

Ruský prezident Vladimir Putin (v strede) a vedúci zahraničných delegácií sa zúčastňujú recepcie pri príležitosti 81. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne v Fasetovej sieni Veľkého paláca Kremľa v Moskve.  (Zdroj: TASR/AP/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo)

Nemecký kancelár kritizoval Ficovu účasť na oslavách

Nemecký kancelár Friedrich Merz kritizoval v sobotu prítomnosť slovenského premiéra Roberta Fica v Moskve na oslavách Dňa víťazstva, ktorým si Rusko pripomína víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v roku 1945. Informuje o tom agentúra DPA. „Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme. Veľmi ma to mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budeme rozprávať,“ povedal Merz na spoločnej tlačovej konferencii so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholme. Jeho návšteva v Moskve vyvolala vlnu nesúhlasu na Slovensku i v EÚ, píše DPA. „Dnes si v Štokholme pripomíname Deň Európy a toto je niečo úplne iné,“ podotkol nemecký kancelár.

Ruský prezident Vladimir Putin je na obrazovke videný počas prejavu počas vojenskej prehliadky na Deň víťazstva v Moskve.  (Zdroj: TASR/AP/Shamil Zhumatov/Pool Photo)

