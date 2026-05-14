Dopravné obmedzenia v Bratislave: Časť obchvatu uzavrú pre prepravu nadrozmerného nákladu

BRATISLAVA - Časť bratislavského obchvatu prechádzajúceho Petržalkou v noci zo štvrtka na piatok (15. 5.) uzavrú pre prepravu nadrozmerného nákladu. S uzáverou treba počítať od štvrtka 22.00 h do piatka 01.00 h v smere do Trnavy. Neprejazdná bude časť diaľnice od križovatky s diaľnicou D2 po výjazd na Ivanskú cestu. Informovali o tom z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) aj bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Ako hovorca upozornil, s uzáverou súvisí aj krátkodobé zatvorenie niektorých ulíc. Konkrétne Ivanskej cesty v blízkosti bratislavského letiska a Einsteinovej ulice medzi Mostom SNP a výstaviskom.
Krátkodobo môže byť obmedzená premávka aj na diaľnici D1 v smere na diaľnicu D2 za zjazdom na Einsteinovu ulicu. „Apelujeme na vodičov, aby počas dopravných obmedzení rešpektovali pokyny polície,“ uviedol Szeiff.