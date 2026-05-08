Brusel reaguje na krízu na Blízkom východe: EK prijala núdzové pravidlá pre dopravu a nedostatok paliva

BRUSEL - Európska komisia (EK) prijala v piatok usmernenia pre sektor dopravy a cestovného ruchu v EÚ uprostred pretrvávajúcich prerušení dodávok paliva a uzavretia určitých leteckých a námorných trás súvisiacich s krízou na Blízkom východe, ktorá vypukla po náletoch na Irán. Informuje o tom spravodajca.
Usmernenia EK sa zameriavajú na letectvo a riešia najmä dôsledky potenciálneho nedostatku leteckého paliva v prípade pokračovania konfliktu. Agentúra EÚ pre bezpečnosť letectva (EASA) tiež vydala príručku s bezpečnostnými informáciami, aby informovala zainteresované strany v oblasti letectva a dodávok paliva o bezpečnom používaní leteckého paliva typu Jet A v Európe.
Prijaté usmernenia objasňujú existujúce pravidlá EÚ týkajúce sa povinností doplniť palivo, palivových príplatkov, letiskových intervalov, povinností verejnej služby a práv cestujúcich v leteckej doprave. Cestujúci postihnutí zrušením letu aj naďalej využívajú práva cestujúcich v leteckej doprave. Majú nárok na náhradu, presmerovanie alebo návrat, pomoc na letisku a kompenzáciu za zrušenie letu na poslednú chvíľu.
Cena paliva nie je ospravedlnenie
Letecké spoločnosti môžu byť oslobodené od platenia finančnej kompenzácie iba v prípade, že dokážu, že zrušenie bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ako je napríklad miestny nedostatok paliva. Komisia sa domnieva, že vysoké ceny paliva by sa nemali považovať za mimoriadne okolnosti.
Aby sa zabezpečila transparentnosť cien leteniek, nariadenie o leteckých službách vyžaduje, aby letecké spoločnosti vopred zverejňovali konečné ceny leteniek. Cieľom je zabezpečiť, aby cestujúci nečelili neočakávaným nákladom. Preto nie je povolené spätne účtovať dodatočné poplatky, ako sú napríklad palivové príplatky. V prípade dovolenkových balíkov môže smernica o balíkových cestovných službách povoliť organizátorom spätne zvýšiť cenu, ak je to uvedené v zmluve a len za špecifických okolností.
V snahe predísť uzavretiu určitých leteckých trás môžu byť letecké spoločnosti v rámci programu ReFuelEU Aviation oslobodené od pravidla 90-percentného doplnenia paliva. Toto platí v prípadoch, keď bezpečnostné predpisy vyžadujú prepravu dodatočného paliva z letiska odletu, čo by inak mohlo zabrániť leteckej spoločnosti v uskutočnení jej ďalšieho letu, ak by palivo nebolo dostatočne dostupné na cieľovom letisku EÚ.
Výnimky pre letiskové sloty
V prípade letiskových intervalov môžu byť letecké spoločnosti oslobodené od bežných povinností týkajúcich sa pristávacích a vzletových intervalov z dôvodu problémov so zásobovaním palivom na letiskách. Pri uplatňovaní „odôvodneného nevyužitia intervalov“ podľa nariadenia o intervaloch nie sú letecké spoločnosti penalizované za nevyužitie pridelených intervalov.
Komisia nabáda členské štáty EÚ, aby využívali doložky vo svojich zmluvách, keď letecké spoločnosti prevádzkujúce trasy v rámci záväzkov verejnej služby čelia nedostatku paliva alebo mimoriadne vysokým cenám paliva, ktoré znemožňujú prevádzku pri regulovanej cene letenky.
Okrem toho EK prijala dočasný rámec štátnej pomoci na podporu iných druhov dopravy - cestnej, železničnej, vnútrozemskej vodnej a námornej -, ktoré sú postihnuté vysokými nákladmi na naftu. To umožní členským štátom poskytovať finančnú podporu odvetviam postihnutým krízou. Komisia bude pozorne monitorovať potenciálne vplyvy krízy na všetky druhy dopravy.