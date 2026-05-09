V Bratislave horel autobus: Škodu predbežne vyčíslili na 15-tisíc eur

V Bratislave horel autobus. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA - Hasiči v piatok (8. 5.) večer zasahovali pri požiari autobusu na Einsteinovej ulici v Bratislave. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha. Následkom požiaru vznikla majiteľovi vozidla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 15.000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali a následne zlikvidovali viacerými hasebnými prúdmi. Pri udalosti zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,“ priblížili hasiči.
