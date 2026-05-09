Fico už dorazil do Kremľa: Veľkolepé privítanie, rozvinuli mu aj červený koberec

MOSKVA - Slovenský premiér Robert Fico prišiel v sobotu predpoludním do Kremľa na oslavy Dňa víťazstva. Na prehliadke na moskovskom Červenom námestí sa nezúčastnil, informuje o tom agentúra TASS.
Kolóna vozidiel s Ficom dorazila pred budovu Kremľa, kde ho privítala čestná stráž a orchester. Na jeho počesť rozvinuli aj červený koberec, píše TASS. Slovenský premiér by podľa vyjadrení hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova mohol ruskej hlave štátu odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, uvádza stanica BBC.
Fico v piatok krátko po prílete do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom položil v Alexandrovskom sade neďaleko múrov Kremľa veniec k hrobu neznámeho vojaka, na sobotu mal v pláne bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.