Mary Bartalos ukázala dcérku Rut: To je krásne dievčatko!

KOMÁRNO - Aj keď si bývalá herečka Mary Bartalos súkromie prísne stráži, v poslednej dobe sa s verejnosťou delí o radostné momenty zo života s deťmi. Aktuálne ukázala po prvýkrát na sociálnej sieti tváričku jej vymodlenej dcérky Rut. To je krásne dievčatko!

Bývalá herečka Mária Bartalos sa prednedávnom stala štvornásobnou mamou. Ku trom synčekom Noelovi, Jonatanovi a Aronovi pribudla koncom marca dcérka Rut. Hoci má biblický pôvod, jeho príbeh je oveľa osobnejší, než by sa mohlo zdať. Bartalos ho totiž mala vybraté dávno predtým, než sa dala na cestu viery v Boha. A práve v pôrodnici sa ukázalo, prečo.

Lak­tačná konzultantka, ktorá sa prišla zaujímať o dojčenie a pomáhať maminkám, opísala silný moment: „Dnes ako aj iné dni som navštevovala maminky v pôrodnici a každej som sa pýtala, ako je na tom s dojčením, či potrebuje pomôcť, poradiť. Na tejto izbe som postupovala rovnako, akurát som bola stopnutá maminkou so slovami: ‚Rut, ty si ma nepamätáš? Ešte počas našich školských čias sme sa zoznámili a odkedy som od teba počula, ako sa voláš, vedela som, že moja dcéra sa raz bude volať rovnako ako ty ‘.“ Na izbe sa totiž stretla s Mary, ktorá ju privítala týmito vľúdnymi slovami.

A niekdajšia herecká hviezda po prvýkrát teraz ukázala tváričku malého anjelika. Pozrite, aké krásne zábery sa im podarilo s fotografkou v pôrodnici nafotiť.

